Tânăr de 17 ani din Alba, reținut pentru furt. Cum a sustras 3000 de lei dintr-o locuință

Un tânăr în vârstă de 17 ani din Cetatea de Baltă a fost reținut de polițiști după ce a furat bani dintr-o locuință. Furtul a fost reclamat de către o tânără de 21 de ani, din localitate.

Potrivit IPJ Alba, joi, 30 octombrie, polițiștii Postului de Poliție Cetatea de Baltă au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 17 ani, din localitatea Cetatea de Baltă. Acesta este cercetat pentru furt calificat.

Joi, polițiștii au fost sesizați de către o tânără de 21 de ani, din Cetatea de Baltă, cu privire la faptul că i-ar fi fost sustrasă suma de 3.000 de lei.

Polițiștii au identificat persoana bănuită de săvârșirea infracțiunii de furt calificat, fiind vorba despre tânărul de 17 ani. Acesta ar fi sustras suma de 3.000 de lei dintr-un corp de mobilier aflat în locuința persoanei vătămate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

