Tânăr de 18 ani din Aiud, cu dosar penal după ce a furat produse dintr-un magazin la Alba Iulia. Ce a sustras

Un tânăr de 18 ani din Aiud s-a ales cu dosar penal după ce a furat mai mule produse dintr-un magazin din Alba Iulia.

Potrivit IPJ Alba, miercuri, 6 august polițiștii de ordine publică din municipiul Alba Iulia au fost sesizați de către o femeie, în vârstă de 44 de ani, din Alba Iulia, cu privire la faptul că un bărbat ar fi sustras mai multe produse cosmetice de pe rafturile magazinului în care aceasta își desfășoară activitatea.

Acesta ar fi părăsit magazinul fără a achita contravaloarea produselor, cauzând un prejudiciu în valoare totală de 221 lei.

La scurt timp, polițiștii au identificat un tânăr de 18 ani, din municipiul Aiud. Aceștia au găsit asupra sa produsele sustrase din magazin. Prejudiciul a fost recuperat și restituit părții vătămate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt.

