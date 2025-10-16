Tânăr de 22 de ani din Alba, prins la volan fără permis și cu mașina fără ITP, în Hunedoara.

Potrivit reprezentanților IPJ Hunedoara, în data de 15 octombrie 2025, în jurul orei 20:45, polițiștii din orașul Călan au depistat în trafic un tânăr de 22 de ani, din județul Alba, aflat la volanul unui autoturism.

În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că șoferul nu deținea permis de conducere pentru nici o categorie de autovehicule.

În plus, autoturismul condus nu avea inspecția tehnică periodică (ITP) valabilă din septembrie 2023.

În cauză, polițiștii au întocmit dosar penal pentru conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

