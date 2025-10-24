Connect with us

Tânăr din Alba, arestat în lipsă, pentru viol asupra unei minore de 14 ani. Ce au descoperit anchetatorii

Publicat

acum 4 secunde

Un tânăr din Alba a fost arestat în lipsă, pentru viol asupra unei minore de 14 ani. De asemenea, acesta mai este cercetat pentru lipsire de libertate și conducerea unui autovehicul fără permis.

Faptele s-au petrecut în august, însă în acest caz a fost nevoie de o expertiză genetică. În 23 octombrie, a fost formulată propunerea de arestare preventivă.

Concluziile anchetatorilor

Potrivit Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, ”în urma preluării cauzei de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Alba Iulia, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus, la data de 20 august, punerea în mișcare a acțiunii penale față de un inculpat în vârstă de 20 de ani, pentru comiterea infracțiunilor de lipsire de libertate în mod ilegal, viol săvârșit asupra unui minor şi conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Din cercetările efectuate în cauză, a reieșit că, în 19 august, seara, timp ce se aflau într-o localitate de pe raza judeţului Alba, inculpatul, în vârstă de 20 de ani, a urcat-o pe o persoană vătămată minoră, în vârstă de 14 ani, într-un autoturism, împotriva voinţei acesteia.

Împreună cu un alt inculpat care a condus maşina, s-au deplasat într-o zonă nelocuită a localităţii, unde inculpatul a întreţinut un raport sexual cu victima, prin constrângere. De asemenea, în aceeaşi împrejurare, inculpatul a condus şi el autoturismul, fără a poseda permis de conducere.

În 20 august, autoritățile de cercetare penală au dispus reţinerea inculpaţilor pentru 24 de ore.

Expertiză genetică

În vederea dovedirii presupusei infracţiuni de viol, a fost necesară efectuarea unei expertize genetice. Ulterior efectuării acesteia, procurorul a formulat propunere de luare a măsurii arestării preventive faţă de inculpat, în 23 octombrie.

Vineri, 24 octombrie, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Alba Iulia a dispus arestarea preventivă a inculpatului, pe o perioadă de 30 de zile, începând cu data punerii în executare a mandatului de arestare preventivă, acesta fiind arestat în lipsă”.

Potrivit unor surse, faptele s-au petrecut în zona Galda de Jos.

