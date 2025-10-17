Tânăr din Alba, cu dosar penal pentru furt calificat. Câți bani a sustras dintr-o mașină parcată pe stradă

Un tânăr de 22 de ani din comuna Ighiu este cercetat de polițiști după ce a pătruns într-o mașină parcată și a furat mai multe sute de lei.

Potrivit IPJ Alba, joi, 16 octombrie, polițiștii Secției 1 de Poliție Rurală Galda de Jos au identificat un tânăr de 22 de ani, din localitatea Ighiu, bănuit de săvârșirea infracțiunii de furt.

Din cercetări a reieșit că, în 19 septembrie 2025, tânărul ar fi pătruns, fără drept, în interiorul unui autoturism parcat pe raza localității Ighiu și ar fi sustras suma de 850 de lei.

Prejudiciul a fost recuperat în totalitate și predat părții vătămate.

În cazul tânărului, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Foto: arhivă, rol ilustrativ

