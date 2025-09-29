Tânăr din Alba, cu ordin de protecție față de soția sa. S-a certat cu femeia după ce a băut, iar apoi a distrus mașina socrului

Un tânăr de 24 de ani din Alba Iulia s-a ales cu ordin de protecție provizoriu față de soția sa după ce, băut fiind, s-a certat cu aceasta și i-a distrus mașina socrului.

Potrivit IPJ Alba, la data de 28 septembrie 2025, în jurul orei 18:00, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au fost sesizați, prin SNUAU 112, de către un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din municipiu, cu privire la faptul că a fost victima unei infracțiuni de distrugere.

Din primele verificări a reieșit că, în după-amiaza zilei de 28 septembrie 2025, ginerele bărbatului, în vârstă de 24 de ani, din municipiu, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu cu soția sa, în vârstă de 25 de ani, ar fi distrus parbrizul și geamul lateral stânga spate ale unui autoturism care aparține bărbatului de 53 de ani.

În urma întocmirii formularului de evaluare a riscului, s-a constatat faptul că există risc iminent asupra femeii de 25 de ani, fiind emis un ordin de protecție provizoriu, pentru o perioadă de 5 zile, pe numele bărbatului de 24 de ani.

Cercetările sunt continuate.

