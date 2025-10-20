Tânăr din Alba Iulia, reținut de poliție după ce a provocat o bătaie într-un bar din oraș. De la ce a pornit scandalul

Un tânăr din Alba Iulia își va petrece următoarele 24 de ore în arestul poliției după ce a provocat un scandal într-un bar din oraș. Incidentul s-a petrecut în noaptea de 18 spre 19 octombrie 2025, în clubul Hideout din șanțurile Cetății Alba Carolina.

Cazul a fost comunicat de reprezentanții IPJ Alba în buletinul de presă din data de 20 octombrie. Din câte se pare scandalul a pornit din cauza unor discuții în contradictoriu și pe baza consumului de alcool.

Potrivit IPJ Alba, la data de 19 octombrie 2025, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Alba Iulia au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 21 de ani, din municipiul Alba Iulia, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Din cercetări a reieșit că, în noaptea de 18/19 octombrie 2025, în jurul orei 02.00, tânărul de 21 de ani, în timp ce se afla în incinta unui local, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, l-ar fi agresat fizic pe un tânăr de 18 ani, din Alba Iulia.

