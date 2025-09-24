Connect with us

Tânăr din Alba, trimis în judecată după ce ar fi violat o minoră. Cei doi s-au plimbat mai multe nopți cu un BMW prin sat

Un tânăr din Alba va ajunge în fața magistraților, fiind trimis în judecată pentru infracțiunea de viol. Victimă în dosar este o minoră în vârstă de 13 ani. 

Dosarul a trecut de stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară, pe rolul Judecătoriei Aiud, în data de 18 septembrie 2025. 

Faptele pentru care tânărul va ajunge în instanță, s-au petrecut pe parcursul a patru nopți, în luna iulie a anului în curs.

Din câte se pare tânărul conducea un autoturism marca BMW, o lua pe minoră și mergeau într-o zonă mai retrasă a satului în care locuiesc. Asta reiese și din motivarea pe scurt a instanței.

Pe lângă acuzația de viol, tânărul va fi judecat și pentru conducerea unui vehicul fără a deține un permis de conducere. Distanța pe care a condus de fiecare dată a fost una relativ mică de aproape un kilometru și jumătate.

Potrivit motivării instanței, faptele pentru care acesta va fi judecat s-au produs în nopțile de 17/18 iulie 2025, 19/20 iulie 2025, 27/28 iulie 2025 și 29/30 iulie 2025, pe bancheta din spate a autoturismului.

Procurorii au notat că ”profitând de imposibilitatea acesteia de a exprima un consimțământ valabil referitor la întreținerea unor acte sexuale, a încercat să întrețină ori a întreținut cu aceasta patru raporturi sexuale”, se arată în motivarea instanței.

De asemenea, persoana vătămată, minora a cerut dane morale în valoare de 20.000 de euro.

Momentan dosarul nu a primit un prim termen de judecată.

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018.

