Tânăr din Baia de Arieș, reținut de polițiști, după ce a vorbit cu vecina sa. Avea ordin de protecție

Un tânăr de 28 de ani din Baia de Arieș a fost reținut de polițiști după ce a contactat-o pe vecina sa. Acesta avea ordin de protecție emis pe numele lui.

Potrivit IPJ Alba, joi, 16 octombrie, polițiștii din orașul Baia de Arieș au luat măsura reținerii pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 28 de ani, din orașul Baia de Arieș. Acesta este cercetat pentru încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Din cercetări a reieșit că, joi, bărbatul ar fi încălcat măsurile dispuse prin ordinul de protecție, emis la data de 9 octombrie 2025, de către Judecătoria Câmpeni, pe o perioadă de 2 luni.

Ar fi contactat-o pe vecina sa, în vârstă de 44 de ani, deși acest lucru era interzis prin ordinul de protecție.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de încălcarea măsurilor dispuse prin ordinul de protecție.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News