Eveniment

Tânăr din Blaj, trimis în judecată pentru tentativă de omor calificat: A înjunghiat în gât un bărbat. Ce plan a pus la cale

Publicat

acum 25 de secunde

Florin Nicușor M., un tânăr din Blaj, care a înjunghiat în gât, un alt tânăr din oraș, a fost trimis în judecată. Este vorba despre un atac care s-a petrecut într-un bloc din oraș, în urmă cu aproape două luni. 

În data de 12 septembrie 2025, magistrații Tribunalului Alba l-au trimis în judecată pe atacator. Momentan dosarul se află în stadiul de măsuri și excepții de cameră preliminară. Dacă judecătorul va admite rechizitoriul procurorilor, atunci tânărul va ajunge în fața instanței pentru tentativă de omor calificat.

Atacul s-a petrecut într-un bloc din Blaj, între etajele doi și trei, în noaptea de joi spre vineri, 3 spre 4 iulie 2025. O zi mai târziu, atacatorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

În imaginile surprinse de camerele video se vede cum atacatorul și-a pus pe mâini șosete pentru a nu lăsa urme (fapt comunicat și de procurori). Acesta se află în fața blocului și îl așteaptă dealer.

YouTube video

Apoi intră în bloc. În alte imagini apare tânărul care urma să fie atacat. Acesta coboară dintr-o mașină, iar autoturismul în cauză parchează în fața blocului. Tânărul intră în scara de bloc în care îl aștepta agresorul.

Un alt video a suprins momentul în care tânărul fuge din scara blocului și pare că ține mâna la gât, în zona în care a fost lovit cu un cuțit. Acesta se urcă în mașina care îl aștepta la scară.

VEZI ȘI: Tânăr din Blaj, arestat preventiv după ce a vrut să își omoare dealerul de droguri. Și-a pus șosete pe mâini și l-a înjunghiat

Cazul a fost comunicat de reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba, abia după ce a fost pusă în mișcare acțiunea penală față de inculpat.

L-a chemat pentru a-i aduce droguri

Potrivit procurorilor, în noaptea de 3 spre 4 iulie 2025, în timp ce inculpatul se afla cu mai multe persoane la domiciliul uneia dintre acestea, din municipiul Blaj, judeţul Alba, consumând suc și alcool, aceştia au decis să o cheme pe persoana vătămată, un tânăr în vârstă de 20 de ani, pentru a le aduce substanțe psihoactive.

Și-a pus șosete pe mâini pentru a nu lăsa amprente

Pe fondul unui conflict anterior cu persoana vătămată, în scop de răzbunare, inculpatul, având șosete pe mâini pentru a nu lăsa amprente și înarmat cu un briceag, a ieșit să observe momentul sosirii victimei. Când aceasta a ajuns, a intrat împreună cu inculpatul în scara blocului, de unde a ieșit foarte curând sângerând, ținându-se cu mâinile de gât, și a plecat cu mașina cu care venise.

Toate aceste aspecte au fost surprinse de o cameră de supraveghere din zona blocului.

L-a lovit cu briceagul în gât

Din probele administrate, rezultă că inculpatul a premeditat fapta și, în scara blocului, i-a aplicat victimei cel puțin o lovitură cu briceagul în zona gâtului, cauzând o leziune care:

  • a afectat regiunea anatomică cervicală anterioară, cu interesare traheală;
  • necesită 20–22 zile de îngrijiri medicale pentru vindecare;
  • a pus în pericol viața victimei, deoarece, în lipsa tratamentului medical adecvat și la timp, leziunea ar fi dus invariabil la deces.

Precizăm că punerea în mişcare a acţiunii penale și formularea propunerii de luare a măsurii arestării preventive sunt etape procesuale reglementate în Codul de procedură penală, având ca scop administrarea probatoriului și prevenirea altor infracțiuni, fără a aduce atingere principiului prezumției de nevinovăție.

 

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Ultimele articole pe alba24
