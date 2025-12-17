Tânăr din Prahova reținut de polițiștii din Aiud pentru înșelăciune. Cum l-a păcălit pe un bărbat care livra pizza

Un tânăr de 19 ani din Prahova a fost reținut de polițiștii de investigații criminale din Aiud, pentru înșelăciune. Oamenii legii atrag atenția asupra unui tip de fraudă. Tânărul din Prahova a comandat pizza la domiciliu, din Aiud și l-a convins pe cel care urma să-i livreze comanda să-i vireze contul de SelfPay, cu promisiunea că îi va da banii.

Potrivit IPJ Alba, 13 august, după-amiaza, un tânăr în vârstă de 24 de ani din localitatea Aiudul de Sus ar fi primit de la un tânăr de 19 ani din Târgșoru Vechi (Prahova) o comandă prin telefon de livrare pizza la domiciliu.

Ulterior, acesta i-ar fi solicitat, invocând diverse motive, să încarce diferite sume într-un cont de tip SelfPay, în repetate rânduri, urmând ca, la livrarea comenzii, să-i restituie suma integral, angajament formal, fiind utilizat exclusiv ca mijloc de inducere în eroare. Prejudiciul este de circa 400 de lei.

Tânărul de 19 ani din Prahova a fost reținut pentru 24 de ore, marți, 16 decembrie, de către polițiștii de investigații criminale din Aiud, pentru înșelăciune.

În continuare, polițiștii efectuează cercetări, în vederea documentării întregii activități infracționale a tânărului.

”Având în vedere modul de operare specific fraudelor de tip pretext comercial, folosit de tânărul de 19 ani, atragem atenția cetățenilor și îi îndemnăm să nu dea curs unor solicitări venite din partea unor persoane pe care nu le cunosc. De asemenea, le recomandăm celor care livrează diverse produse să nu accepte, sub nicio formă, solicitarea clienților de a efectuadiferite comisioane”, transmite IPJ Alba.

