Connect with us

Eveniment

Tânăr, internat într-un centru de dezintoxicare din Alba, prins cu ketamină asupra sa. Ce au decis magistrații Tribunalului

Publicat

acum 1 minut

Magistrații Tribunalului Alba au avut de luat o decizie într-un caz de deținere de droguri de risc. Este vorba despre cazul unui tânăr din București, care în vara anului 2024 se afla internat într-un centru de dezintoxicare din Alba. 

Un an și jumătate mai târziu, mai exact în data de 23 decembrie 2025, magistrații Tribunalului Alba au dat o decize în cazul său. 

Potrivit motivării instanței, tânărul se afla internat în data de 20 iulie 2024, într-un centru de pe raza județului. La un moment dat, în ziua respectivă, acesta a fost depistat având asupra sa ”2,24 grame substanță care conţine Ketamină, 2 carduri pe care s-a pus în evidenţă Ketamina, o bancnotă pe care s-a pus în evidenţă Ketamina şi un dispozitiv pentru fumat” au notat magistrații.

De asemenea tot în ziua respectivă, tânărul i-a dat să consume unei alte paciente internate în centrul din Alba.

Ce este ketamina

Ketamina este un este un anestezic general, folosit în special în medicina veterinară, mai exact în anestezierea cailor. De asemenea este și pentru uz uman. A fost folosită intens în timpul Războiului dinVietnam, unde era administrată soldaților cu răni grave.

Apoi în anii 80” a devenit un drog popular, fiind cunoscut sub numele de Special K, sau Super K. Cel mai ușor consumatorii de ketamină fac rost de la persoane care au legături cu medicii veterinari.

Decizie la Tribunalul Alba

Deoarece fapta a fost una minoră, iar continuarea dosarului ar fi mult prea costisitoare raportat la cele întâmplate, procurorii DIICOT au cerut renunțarea la urmărirea penală.

Dosarul a ajuns în fața magistraților Tribunalului Alba care au admis cererea procurorilor. Mai exact au admis confirmarea renunțării la urmărirea penală.

Drept urmare, dosarul a fost închis, iar decizia a fost definitivă.

 

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 1 minut

Tânăr, internat într-un centru de dezintoxicare din Alba, prins cu ketamină asupra sa. Ce au decis magistrații Tribunalului
Idei de cadouri de Crăciun
Evenimentacum 32 de minute

Cumpărături excesive de sărbători: Cum să eviți tentația de achiziționa lucruri inutile, de Crăciun
Evenimentacum 58 de minute

Incendiu pe raza municipiului Aiud: O tigaie uitată pe foc a pus pe jar pompierii
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 7 ore

VIDEO ȘTIREA TA: Accident rutier pe strada Alexandru Ioan Cuza din Alba Iulia, la ieșirea spre Cluj. Impact între două mașini
Evenimentacum o zi

VIDEO ȘTIREA TA: O trotinetă a ajuns în mijlocul râului Ampoi, la Alba Iulia
Evenimentacum 3 zile

FOTO ȘTIREA TA: Parcare după bunul plac, pe trotuar, pe un bulevard din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Actualitateacum 10 ore

Reguli stricte pentru primării și consilii județene pentru împrumuturi, datorii, salarii și ajutoare sociale în 2026
Administrațieacum o zi

Colectare gratuită a deșeurilor voluminoase la Alba Iulia. Unde este amplasat container de mari dimensiuni. Program
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Abrudacum 2 ore

ANAF execută silit acțiunile companiei care a vrut aurul de la Roșia Montană. Câți bani trebuie să plătească Gabriel Resources
Economieacum 9 ore

Locuri de muncă în Alba: 586 de posturi în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Sebeș, Câmpeni și alte localități din județ. Oferta prin AJOFM
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Actualitateacum 8 ore

Parlamentarii suveranişti, convocaţi pentru discuţii legate de iniţierea procedurii de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan
Evenimentacum 4 zile

Comunicat PSD: ”Crăciun ca-n Alba”. Echipe din județ se întrec în prepararea tradițională a porcului. Bucatele, degustate gratuit
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Cugiracum 3 zile

Sâmbătă: Crosul Libertății, la Cugir. Peste 300 de alergători vor lua startul la competiție, din centrul orașului
Evenimentacum 4 zile

FOTO: CSM Unirea a semnat contractul cu noul antrenor, Dragoș Militaru. Cine este acesta și ce legătură a avut cu clubul în trecut
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Idei de cadouri de Crăciun
Evenimentacum 32 de minute

Cumpărături excesive de sărbători: Cum să eviți tentația de achiziționa lucruri inutile, de Crăciun
mancare, revelion, craciun, mancare de revelion, masa
Evenimentacum 3 ore

Idei pentru o masă de Crăciun fără stres pentru gazdă: Ce avantaje are bufetul și cum îl poți organiza eficient
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 7 ore

VIDEO: Cum (nu) funcționează serviciile digitale ale orașelor din Alba. Situația la nivel național: Bani mulți pe rezultate puține
Modificare la legea achizițiilor publice
Evenimentacum o zi

UPDATE Atac cibernetic la servere și stații de lucru de la Apele Române și administrații bazinale din țară. S-a cerut răscumpărare
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 6 ore

Gratuitate la transport pentru elevi și în perioada examenelor de Bacalaureat și Evaluare Națională. Lege adoptată de parlament
Evenimentacum 10 ore

Măsuri de prevenție a bolilor grave propuse de Ministerul Sănătății. Detalii pentru pacienți
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 23 de ore

Daniel David și-a dat demisia din funcția de ministru al Educației
Educațieacum o zi

Două opționale noi pentru elevii de gimnaziu: ”Educație media” și ”Educație pentru viață”, introduse în programele școlare
Mai mult din Educatie