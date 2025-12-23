Tânăr, internat într-un centru de dezintoxicare din Alba, prins cu ketamină asupra sa. Ce au decis magistrații Tribunalului

Magistrații Tribunalului Alba au avut de luat o decizie într-un caz de deținere de droguri de risc. Este vorba despre cazul unui tânăr din București, care în vara anului 2024 se afla internat într-un centru de dezintoxicare din Alba.

Un an și jumătate mai târziu, mai exact în data de 23 decembrie 2025, magistrații Tribunalului Alba au dat o decize în cazul său.

Potrivit motivării instanței, tânărul se afla internat în data de 20 iulie 2024, într-un centru de pe raza județului. La un moment dat, în ziua respectivă, acesta a fost depistat având asupra sa ”2,24 grame substanță care conţine Ketamină, 2 carduri pe care s-a pus în evidenţă Ketamina, o bancnotă pe care s-a pus în evidenţă Ketamina şi un dispozitiv pentru fumat” au notat magistrații.

De asemenea tot în ziua respectivă, tânărul i-a dat să consume unei alte paciente internate în centrul din Alba.

Ce este ketamina

Ketamina este un este un anestezic general, folosit în special în medicina veterinară, mai exact în anestezierea cailor. De asemenea este și pentru uz uman. A fost folosită intens în timpul Războiului dinVietnam, unde era administrată soldaților cu răni grave.

Apoi în anii 80” a devenit un drog popular, fiind cunoscut sub numele de Special K, sau Super K. Cel mai ușor consumatorii de ketamină fac rost de la persoane care au legături cu medicii veterinari.

Decizie la Tribunalul Alba

Deoarece fapta a fost una minoră, iar continuarea dosarului ar fi mult prea costisitoare raportat la cele întâmplate, procurorii DIICOT au cerut renunțarea la urmărirea penală.

Dosarul a ajuns în fața magistraților Tribunalului Alba care au admis cererea procurorilor. Mai exact au admis confirmarea renunțării la urmărirea penală.

Drept urmare, dosarul a fost închis, iar decizia a fost definitivă.

