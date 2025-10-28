Connect with us

Tânără din Sebeș, reținută de poliție după ce a spart parbrizul unei mașini parcate pe o stradă din municipiu

Publicat

acum O oră

O tânără de 29 de ani a fost reținută de poliție, pentru distrugere. Aceasta ar fi spart, cu o piatră, parbrizul unei mașini parcate pe o stradă din municipiu.

Potrivit IPJ Alba, luni, 27 octombrie, polițiștii de investigații criminale din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de o tânără, în vârstă de 29 de ani, din municipiul Sebeș. Aceasta este cercetată pentru săvârșirea infracțiunii de distrugere.

Din cercetări a reieșit că sâmbătă seara (25 octombrie), femeia ar fi distrus parbrizul unui autoturism parcat pe o stradă din municipiul Sebeș, folosindu-se de o piatră.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere.

