Tânărul din Blaj care a vrut să omoare din răzbunare un bărbat a spus ”că trebuie să plătească” pentru ce a făcut. Cum a acționat

Florin Nicușor M., un tânăr din Blaj, care a înjunghiat în gât, un alt tânăr din oraș, va fi judecat pentru tentativă de omor calificat. Acesta a pus la cale un plan pentru a nu fi prins. Mai exact și-a tras pe mâni șosete pentru a nu lasa amprente pe arma crimei, un briceag.

Apoi și-a urmărit victima și când acesta a intrat în scara unui bloc l-a atacat. Mai exact l-a lovit cu briceagul în gât. Lovitura putea fi una fatală, dar victima a reușit să scape și după intervenția de urgență a medicilor a rămas în viață. La scurt timp Nicușor Florin M., a fost prins și arestat preventiv pentru tentativă de omor calificat.

Inculpatul a fost surprins pe camerele de suraveghere din zona atacului în timp ce se pregătea.

Fapta a avut loc în vara anului 2025, iar în data de 27 octombrie dosarul a trecut de stadiul de cameră preliminară. Judecătorii au admis rechizitoriul procurorilor.

Drept urmare, acesta va fi judecat pentru tentativă de omor calificat.

În motivarea instanței din 27 octombrie este descris pe scurt modul în care acesta a acționat.

”Trebuie să plătească” pentru ce a făcut

Mai mult de atât, în fața anchetatorilor, tânărul a spus că ”nu dorește să fie lăsat liber, exprimându-se în sensul că „trebuie să plătească” pentru ce a făcut dar, până la primirea unei eventuale pedepse, ar dori să fie alături de familie, indicând că este de acord cu măsura arestului la domiciliu”, se arată în documentul consultat de reporterii alba24.ro.

Cum s-a petrecut atacul. Ce au spus anchetatorii

Fapta s-a petrecut în scara A a blocului G1, de pe str. Câmpul Libertății, din Blaj.

Atunci Nicușor a premeditat momentul atacului. Potrivit magistraților acesta l-a chemat în scara blocului pe tânărul cu care avea un conflict mai vechi. Mai mult de atât, atacatorul s-a pregătit.

Și-a pus pe mâini o ciorapi, s-a înarmat cu un briceag și a așteptat momentul atacului.

În scara de bloc unde nu erau martori și nici camere de filmat, a acționat.

Potrivit documentului emis de magistrați ”i-a aplicat persoanei vătămate o lovitură cu acel cuțit tip briceag în zona gâtului, cauzându-i o leziune care a afectat regiunea anatomică cervicală anterioară, cu interesare traheală, care necesită pentru vindecare un număr de 30-35 zile de îngrijiri medicale și a pus în pericol viața victimei prin aceea că prin lipsa tratamentului medical adecvat și la timp instituit ar fi dus invariabil la deces, zona afectată fiind cea a gâtului, regiune anatomică vitală”, se arată în motivarea instanței.

Momentan nu a fost fixat un prim termen de judecată.

Cristian Panu

