Târg Caritabil de Crăciun la Sebeș, pe 13 decembrie: 30 de familii primesc alimente și cadouri. O parte din bani vor fi donați

Un Târg Caritabil de Crăciun va avea loc sâmbătă, 13 decembrie, în fața Bisericii Evanghelice din Sebeș, de la ora 10:00.

Potrivit organizatorilor, Trupa de dansuri săsești Sebeș, proiectul caritabil a început în urmă cu 19 ani, când au asigurat masa de Crăciun pentru câteva familii nevoiașe.

De atunci, această tradiție a continuat, iar anul acesta, 30 de familii vor beneficia de alimente și cadouri pentru cei mici.

De asemenea, o parte din banii strânși la târg vor fi donați unui centru de îngrijiri paliative.

„Vă invităm să fiți alături de noi la Târgul Caritabil din data de 13.12.2025 și să ne ajutați să facem o diferență în viețile acestor oameni.

Fie că alegeți să donați, să cumpărați turtă dulce sau vin fiert, sau să ascultați formația Trio Saxones, care ne va încânta cu un recital de colinde, fiecare gest contează și poate aduce bucurie și speranță în inimile celor în nevoie”, au transmis organizatorii.

Foto: arhivă, rol ilustrativ

