Administrație

Târg de Crăciun la Alba Iulia, pe ”repede înainte”: Toată organizarea dată unei firme private. Primăria aduce bradul și instalația

Publicat

acum 13 secunde

Târg de Crăciun la Alba Iulia, pe ”repede înainte”. Primăria Municipiului Alba Iulia a încredințat organizarea Târgului de Crăciun către un o firmă privată. 

Cu doar 18 zile înainte de data stabilită pentru deschiderea Târgului de Crăciun din Alba Iulia (21 noiembrie) oficial, nu există nici o informație concretă legată de Târgul de Crăciun. 

Doar o hotărâre de Consiliu Local din 30 noiembrie prin care s-a decis cât va costa închirierea unui metru pătrat de către agentul economic care va dori să organizeze Târgul de Crăciun și câteva date logistice, alături de locația în care se va desfășura târgul. 

Dacă marile orașe turistice din România (Cluj, Sibiu) au echipe întregi care se ocupă din timp, de organizarea târgurilor de Crăciun care în sine sunt o atracție turistică, la Alba Iulia, organizarea se va lasa în mâna unui privat.

Mai exact, în spiritul clasic de ”lasă că merge și așa” care pare că s-a înrădăcinat în administrația locală, toată organizarea îi va reveni unui privat. De la logistică, la momente artistice și discuții cu comercianții. Totul în 18 zile.

Târg de Crăciun pe ”repede înainte”

Nu mai vorbim despre un calendar făcut din timp, despre invitații către producători și comercianți, momente artistice și alte activități conexe. Activități care să scoată târgul de la Alba Iulia de sub monotonie.

Nu, la Alba Iulia, conducerea primăriei a decis ca totul să fie la latitudinea unui privat care trebuie să vină cu logistica. Logisica înseamnă, potrivit proiectului de CL, căsuțe, corturi, mese, scaune, bănci. De asemenea tot agentul economic în cauză se va înțelege cu cei care vor să comercailizeze produse în interiorul târgului. Mai pe scurt, el va negocia cu vânzătorii care vor vinde de la vin fiert la turtă dulce.

Oficial, încă nu a fost comunicat cine va organiza târgul. Neoficial, situația și numele celui care se va ocupa de târg sunt cunoscute în Primăria Alba Iulia dinainte de hotărârea de Consiliu Local din 30 noiembrie.

Potrivit surselor alba24.ro este vorba despre Cosmin Câmpean, care care a organizat și în 2024 Piața de Crăciun din Șanțurile Cetății. Întrebat de reporterii alba24.ro, primarul Gabriel Pleșa a confirmat discuțiile avute cu acesta și intenția ca omul de afaceri să organizeze târgul.

Însă din câte se pare doar o zi a lipsit ca Primăria Alba Iulia să caute un alt organizator, deoarece omul de afaceri era gata să ”bată palma” pentru a organiza târgul în altă parte.

Un nou concept în 2025 pentru Târgul de Crăciun

Contactat de alba24.ro, Cosmin Câmpean a declarat că timpul este scurt, dar va reuși să aducă toată logistica necesară. Acesta a spus că va aduce mai multe căsuțe anul acesta și va modifica modul în care va arăta târgul la Alba Iulia.

De asemenea a mai precizat că spațiul va fi mai mare pentru activtiăți pentru cei mici, dar și ce mari.

Patinoar, trenuleț, mașinuțe și carusel pentru cei mici

Din târgul de Crăciun de anul acesta nu va lipsi patinoarul în aer liber, mașinuțele, un trenuleț, dar și un carusel, pe lângă standurile cu produse de sezon.

Spațiul închiriat cu 0,1 lei, metru pătrat pe zi

În ședinta de Consiliu Local, consilierii locali au decis ca agentul economic care se va arăta interesat să organizeze Târgul de Crăciun va plăti o taxă de  0,1 lei/mp/zi, pentru închirierea spațiului. Mai exact, 0,1 lei pe metrul pătrat închiriat, pe care va amplasa logistica.

De asemenea potrivit primarului Gabriel Pleșa, comerciantul principal va plăti factura la curent aferentă perioadei desfășurării târgului.

Primăria Alba Iulia vine cu bradul și instalația

Tot din hotărârea de CL aflăm că Primăria Municipiului Alba Iulia vine cu bradul de Crăciun. Mai exact, primăria va asigura iluminatul festiv precum și amplasarea unui pom de Crăciun cu decorațiuni specifice. Consumul de energie electrică aferent iluminatului festiv va fi suportat de către administrația publică locală.

De asemenea administrația locală vine cu scena pentru acte artistice. Însă sonorizarea o plătește tot agentul economic, la fel și actele artistice pe care le va aduce pe scenă.

Primăria, prin Palatul Principilor va asigura prezența unor momente artistice realizate de unitățile școlare din municipiu, sau de asociații.

 

