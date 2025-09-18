Economie
Târgul Apulum Agraria 2025 la Ighiu, în weekend. Participă peste 100 de producători locali și crescători de animale. Program
Târgul Apulum Agraria Ighiu 2025 începe sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 11.00, în spaţiul expoziţional al comunei. Evenimentul se va desfăşura pe parcursul a două zile, 20 şi 21 septembrie.
Târgul Apulum Agraria de la Ighiu este un eveniment dedicat promovării produselor locale şi reuneşte expoziţii şi standuri ale producătorilor locali de legume, fructe, produse apicole şi tradiţionale, unelte şi utilaje agricole. În program sunt cuprinse şi ateliere şi activităţi atractive pentru adulţi şi copii, transmit organizatorii.
La ediţia din acest an vor fi prezenţi peste 92 de producători locali din județul Alba și peste 20 de crescători de animale.
Program Târgul Apulum Agraria 2025 la Ighiu
Ediţiaa XXXIII-a, 20-21 septembrie
Standuri deschise între orele 10.00 și 18.00
Sâmbătă, 20 septembrie
- Ora 11.00 Deschiderea oficială
- Orele 11.00-14.00 Pagini de Toamnă. Biblioteca la Apulum Agraria. Expoziție tematică de carte. Ateliere pentru copii (lectură, pictat şi colorat, modelaj lut, cusut) – Biblioteca Comunală ”Mihai Eminescu” Ighiu
- Orele 11.00- 16.00 De vorbă cu specialiștii – subvenţii şi soluţii pentru dezvoltarea satului românesc, stand de consultanţă al instituţiilor din domeniul agricol
- Ora 12.00 Animal Show, prezentare rase bovine, ovine, caprine, animale mici
- Ora 13.00 Delicii de toamnă – Must, demonstraţie de stors stuguri. Ghiveci de legume, demonstraţie culinară
- Ora 14.00 AgroBusiness– idei de afaceri în agricultură, prezentare bune practici
- Ora 15.00 Bunătăţi de acasă – Pupuri tradiţionale, prezentare şi degustare
Duminică, 21 septembrie
- Orele 10.00-14.00 A fost odată ca niciodată, într-o toamnă. Expoziție tematică de carte. Ateliere pentru copii (lectură, pictat şi colorat, modelaj lut,cusut) – Biblioteca Comunală ”Mihai Eminescu” Ighiu
- Orele 12.00-14.00 Patologia micilor rumegătoare – provocări și perspective, seminar/ Asociația crescătorilor de animale Apulum
- Ora 13.00 Eleganţă în şa, demonstraţie gimnastică pe cal. Asociaţia de recuperare şi agrement prin călărie
- Orele 14.00-16.00 De vorbă cu specialiștii – subvenţii şi soluţii pentru dezvoltarea satului românesc, stand de consultanţă al instituţiilor din domeniul agricol
- Ora 14.00 Clovnii petrecăreţi, spectacol de teatru pentru copii, Teatru de păpuşi Prichindel Alba Iulia
- Ora 15.00 Soluţii inteligente pentru agricultură, demonstraţie dronă agricolă, Agrosalmar SRL
- Orele 15.00-17.00 Patologia ovinelor–diagnostic şi tratament, seminar. Asociația crescătorilor de animale Apulum
Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, Primăria comunei Ighiu, în parteneriat cu Asociația Crescătorilor de Animale Apulum, GAL Pe Mureș și pe Târnave, GAL Țara Secașelor Alba-Sibiu, GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului, GAL Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare, Teatrul de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia.
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.