Connect with us

Economie

Târgul Apulum Agraria 2025 la Ighiu, în weekend. Participă peste 100 de producători locali și crescători de animale. Program

Publicat

acum 7 minute

Târgul Apulum Agraria Ighiu 2025 începe sâmbătă, 20 septembrie, de la ora 11.00, în spaţiul expoziţional al comunei. Evenimentul se va desfăşura pe parcursul a două zile, 20 şi 21 septembrie.

Târgul Apulum Agraria de la Ighiu este un eveniment dedicat promovării produselor locale şi reuneşte expoziţii şi standuri ale producătorilor locali de legume, fructe, produse apicole şi tradiţionale, unelte şi utilaje agricole. În program sunt cuprinse şi ateliere şi activităţi atractive pentru adulţi şi copii, transmit organizatorii.

La ediţia din acest an vor fi prezenţi peste 92 de producători locali din județul Alba și peste 20 de crescători de animale.

Program Târgul Apulum Agraria 2025 la Ighiu

Ediţiaa XXXIII-a, 20-21 septembrie

Standuri deschise între orele 10.00 și 18.00

Sâmbătă, 20 septembrie

  • Ora 11.00 Deschiderea oficială
  • Orele 11.00-14.00 Pagini de Toamnă. Biblioteca la Apulum Agraria. Expoziție tematică de carte. Ateliere pentru copii (lectură, pictat şi colorat, modelaj lut, cusut) – Biblioteca Comunală ”Mihai Eminescu” Ighiu
  • Orele 11.00- 16.00 De vorbă cu specialiștii – subvenţii şi soluţii pentru dezvoltarea satului românesc, stand de consultanţă al instituţiilor din domeniul agricol
  • Ora 12.00 Animal Show, prezentare rase bovine, ovine, caprine, animale mici
  • Ora 13.00 Delicii de toamnă – Must, demonstraţie de stors stuguri. Ghiveci de legume, demonstraţie culinară
  • Ora 14.00 AgroBusiness– idei de afaceri în agricultură, prezentare bune practici
  • Ora 15.00 Bunătăţi de acasă – Pupuri tradiţionale, prezentare şi degustare

Duminică, 21 septembrie

  • Orele 10.00-14.00 A fost odată ca niciodată, într-o toamnă. Expoziție tematică de carte. Ateliere pentru copii (lectură, pictat şi colorat, modelaj lut,cusut) – Biblioteca Comunală ”Mihai Eminescu” Ighiu
  • Orele 12.00-14.00 Patologia micilor rumegătoare – provocări și perspective, seminar/ Asociația crescătorilor de animale Apulum
  • Ora 13.00 Eleganţă în şa, demonstraţie gimnastică pe cal. Asociaţia de recuperare şi agrement prin călărie
  • Orele 14.00-16.00 De vorbă cu specialiștii – subvenţii şi soluţii pentru dezvoltarea satului românesc, stand de consultanţă al instituţiilor din domeniul agricol
  • Ora 14.00 Clovnii petrecăreţi, spectacol de teatru pentru copii, Teatru de păpuşi Prichindel Alba Iulia
  • Ora 15.00 Soluţii inteligente pentru agricultură, demonstraţie dronă agricolă, Agrosalmar SRL
  • Orele 15.00-17.00 Patologia ovinelor–diagnostic şi tratament, seminar. Asociația crescătorilor de animale Apulum

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Alba, Primăria comunei Ighiu, în parteneriat cu Asociația Crescătorilor de Animale Apulum, GAL Pe Mureș și pe Târnave, GAL Țara Secașelor Alba-Sibiu, GAL Valea Ampoiului – Valea Mureșului, GAL Munții Metaliferi, Trascău și Muntele Mare, Teatrul de Păpuși ”Prichindel” Alba Iulia.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Economieacum 7 minute

Târgul Apulum Agraria 2025 la Ighiu, în weekend. Participă peste 100 de producători locali și crescători de animale. Program
Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum 38 de minute

Guvernul a amânat trecerea de la sistemul Revisal la Reges Online. Măsură în sprijinul angajatorilor. Care este noul termen
Majorare indirectă a pensiilor
Economieacum O oră

O categorie de pensionari trebuie să dovedească de două ori pe an că sunt în viață: Aproape 1700 sunt din Alba
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 4 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 6 ore

Consiliul Județean Alba prelungește contractele de transport pentru zonele Aiud, Blaj, Ocna Mureș și Cugir. Motivul
Administrațieacum 18 ore

VIDEO: Restaurarea Porților Cetății Alba Carolina. Care este stadiul lucrărilor de 9 milioane lei la Alba Iulia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 7 minute

Târgul Apulum Agraria 2025 la Ighiu, în weekend. Participă peste 100 de producători locali și crescători de animale. Program
Modificare la legea achizițiilor publice
Economieacum 38 de minute

Guvernul a amânat trecerea de la sistemul Revisal la Reges Online. Măsură în sprijinul angajatorilor. Care este noul termen
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 20 de ore

Comunicat: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente
Evenimentacum 3 zile

Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere (P)
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Actualitateacum o zi

FOTO: Aiud Green Run by DP World. Când sportul, comunitatea și solidaritatea aleargă împreună
Evenimentacum 3 zile

FOTO: Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes în cadrul Grand Prix Romania
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum o zi

FOTO: Președintele Cehiei a vizitat Alba Iulia și Mănăstirea Oașa. Petr Pavel a străbătut România cu un grup de motocicliști
Actualitateacum 2 zile

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 2 săptămâni

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum 3 săptămâni

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 2 zile

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Evenimentacum 3 zile

Sute de mii de români au rămas fără protecție medicală, din septembrie 2025. Doar 2% dintre foștii coasigurați au plătit CASS
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 5 ore

Burse pentru studenți în anul universitar 2025-2026: care va fi cuantumul burselor acordate. Reguli schimbate
Educațieacum 20 de ore

Anul universitar începe la Alba Iulia cu un protest al Ligii Studenților. ANOSR anunță proteste masive în toată țara
Mai mult din Educatie