Târgul Crăciun la Palat începe pe 5 decembrie, la Alba Iulia. Concerte Narcisa Suciu, Gino și Theotokos, la Palatul Principilor

acum 2 ore

Crăciun la Palat, unul dintre cele mai așteptate evenimente ale fiecărei ierni, respectă tradiția și își deschide porțile și în 2025, vineri, 5 decembrie, la Alba Iulia

Creat din start ca o completare, nu concurență, pentru celălalt Târg De Crăciun al orașului, din șanțurile Cetății Alba Carolina, latura de vest, târgul de Crăciun din curtea Palatului Principilor Transilvaniei este o opțiune perfectă pentru cei care-ți fac plimbarea prin partea de sus a Cetății, albaiulieni sau turiști.

Căsuțe cu bunătăți de sezon și minunății hand made, ateliere pentru copii, întâlniri cu Moșul, concerte de colinde în fiecare seară de weekend sunt câteva dintre coordonatele principale ale ediției de anul acesta a târgului Crăciun La Palat.

Colindăm cu inima, pentru Alba Iulia: Narcisa Suciu, Hara, Gino și Theotokos – concerte extraordinare de colinde

Experiența unui adevărat târg de Crăciun, chiar și mai mic, cum e cel din curtea Palatului Principilor Transilvaniei, nu poate fi completă fără sunetul specific al sărbătorilor.

Colinde vechi de când lumea sau reinterpretări moderne, cântece de iarnă care să ne transpună pe toți în atmosfera magică a sezonului, toate se vor regăsi în serile de weekend pe scena special amenajată în cadrul târgului de Crăciun de la Palat. Ediția de anul acesta le face loc pe scenă în special artiștilor locali, care se identifică în cel mai bun mod cu orașul și sunt gata să-i aducă bucurie cu vocile și instrumentele lor.

GINO va deschide seria concertelor, pe 5 decembrie, la deschiderea oficială a ediției 2025 a evenimentului Crăciun La Palat. Pe 6 decembrie, e rândul copiilor din corurile TEMPO și FLORI DE MAI ale Liceului de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, coordonați de d-na prof. Cristina Florea, iar în 7 decembrie HARA sunt responsabili de show. Și acesta e doar primul week-end din Crăciun La Palat 2025.

Până pe 22 decembrie, pe aceeași scenă din curtea Palatului vor mai performa NARCISA SUCIU & BAND, THEOTOKOS, corul Colegiului Militar Național „Mihai Viteazul” din Alba Iulia sau DANIEL AVRAM și copiii super-talentați din ȘCOALA DE FOLK de la Palatul Copiilor Alba Iulia. Programul detaliat al fiecărui weekend de colinde la Palat va fi în curând disponibil, în forma finală, pe pagina oficială și pe paginile de social media ale Palatului Principilor Transilvaniei.

Moș Crăciun însuși se mută pentru 3 săptămâni la Palat

Weekend de weekend, seară de seară, cei mici au întâlnire cu Moșul. De cum se lasă întunericul, magia se-ntâmplă și Moș Crăciun apare. Gata să le-asculte poveștile, cântecele, poeziile și tot ce mai au micuții de zis și cântat. Pozele sunt, evident incluse.

Tot pentru cei mici, Centrul Cultural Palatul Principilor are un calendar consistent de ateliere de creație. Micuții pot face singuri lumânărele parfumate, ciocolată, globuri, coronițe și, cel mai important, scrisori personalizate adresate Moșului. Calendarul complet al atelierelor va fi anunțat în curând.

„Abordarea noastră, în ceea ce privește târgul de Crăciun, este una mai degrabă socială decât comercială. Pentru că face parte din misiunea noastră să încercăm să aducem comunitatea din Alba Iulia împreună, în acest loc fabulos care este Palatul Principilor. Să umplem curtea de voie bună, de povești în jurul focului, la propriu, de colinde cântate de public împreună cu artiștii de pe scenă”, spune Robert Roman, managerul Centrului Cultural Palatul Principilor din Alba Iulia

Dacă vă numărați printre producătorii de frumos, ori comercianții de bunătăți, merită precizat că vă puteți adjudeca una dintre căsuțele din curtea Palatului Principilor, pentru a fi dintre aceia care sporesc magia sărbătorilor, pentru fiecare vizitator, fie el localnic sau turist.

Detalii despre cum vă puteți alege locul în cadrul Târgului de Crăciun de la Palat puteți obține la numărul de telefon: 0358 880 050 sau la adresa craciun@palatulprincipilor.ro.

