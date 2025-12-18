Connect with us

Aiud

Târgul de Crăciun Aiud: spectacole, distracție la patinoar și activități pentru copii. Programul evenimentelor din 18-21 decembrie

Publicat

acum O oră

Ultima săptămână a Târgului de Crăciun de la Aiud aduce momente speciale în preajma sărbătorilor de iarnă. Sunt organizate spectacole, activități pentru copii și evenimente pentru toate vârstele.

Primăria Aiud anunță programul pentru perioada 18-21 decembrie.

Patinoarul este deschis până duminică, 21 decembrie inclusiv, în intervalul orar 12.00-20.00.

Joi și sâmbătă este Atelierul lui Moș Crăciun (orele 17.00-19.00), iar sâmbătă și duminică distracția continuă cu Trenulețul lui Moș Crăciun (orele 17.00 – 21.00).

Moș Crăciun revine la Aiud sâmbătă, între orele 17.00 și 18.00, când primește scrisorile copiilor.

Duminică, 21 decembrie, între orele 17.00 și 18.00 va fi un eveniment organizat de Aiud Bikers – Moș Crăciun motociclist.

Târgul de Crăciun Aiud. Programul spectacolelor, 18-21 decembrie

Joi, 18 decembrie, ora 18.00

Concert de colinde. Florin Săsărman & Alexandru Filip

Vineri, 19 decembrie, ora 19.00

Petrecere în aer liber. DJ Răzvan

Sâmbătă, 20 decembrie, ora 18.00

Concert Crina Matei. În deschidere: Karla Lupei

Duminică, 21 decembrie, ora 18.00

Concert Acoustic Boyz. În deschidere: Cataleya Crișan

foto: Primăria Aiud

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Educațieacum 17 minute

Elevii cu media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat primesc bani de la Guvern. Sumele acordate
Evenimentacum 48 de minute

Guvernul alocă bani din fondul de rezervă pentru suplimentarea bugetului CNAS. Anunțul Ministrului Sănătății
Aiudacum O oră

Târgul de Crăciun Aiud: spectacole, distracție la patinoar și activități pentru copii. Programul evenimentelor din 18-21 decembrie
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

VIDEO ȘTIREA TA: Accident la Alba Iulia. Două mașini s-au lovit, la intersecția dintre străzile Calea Moților și Aurel Vlaicu
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum o lună

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Actualitateacum 2 ore

VIDEO: Ședința Colegiului Prefectural și a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Alba
Administrațieacum o zi

Aqua Park la Alba Iulia, în zona șoselei de centură. Comisia a dat aviz negativ, dar consiliul local a votat proiectul
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Vouchere sociale
Economieacum 5 ore

Magazine ce nu au respectat plafonarea prețurilor la alimentele de bazǎ, amendate de Antifraudă ANAF. Unde vor mai fi controale
Ratele românilor vor crește
Economieacum 6 ore

”Contesa din Ungaria” care a înșelat un broker imobiliar din Alba Iulia este o escroacă faimoasă cu o viață desprinsă din filme
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 7 ore

Radu Miruță, propus de USR pentru funcția de ministru al Apărării. Cine va prelua conducerea Ministerului Economiei
Evenimentacum 23 de ore

Legea de combatere a extremismului, adoptată de Parlament în forma inițială, fără obiecțiile cerute la reexaminare
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

FOTO: Sportivii clubului Top Dance 2007 din Alba, rezultate de excepție la Campionatul Național de Dans Sportiv
Actualitateacum 3 zile

FOTO: Peste 100 de elevi din Alba au participat la competiții de fotbal, handbal, tenis și kendama
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Vouchere de vacanță 2025
Actualitateacum 8 ore

Românii își planifică mai atent vacanțele de sărbători: Patru din zece hoteluri au grad de ocupare sub 50% de Crăciun și Revelion
Evenimentacum 18 ore

"Christmas Blues", fenomenul tristeții de sărbători. Lumini sclipitoare, musafiri și cadouri vs ”obligația” de a fi fericiți
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 7 ore

VIDEO: Sistem de telemedicină la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia. Pacienții din județ, diagnosticați de la distanță
Evenimentacum 2 zile

VIDEO Utilizarea tehnologiei în administrație. Cazul Alba Iulia: Cum arată și cum funcționează centrul de management al traficului
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 48 de minute

Guvernul alocă bani din fondul de rezervă pentru suplimentarea bugetului CNAS. Anunțul Ministrului Sănătății
Evenimentacum o zi

Se înmulțesc cazurile de gripă, pneumonii și infecții respiratorii în Alba. Peste 100 de pacienți internați în spital
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 17 minute

Elevii cu media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat primesc bani de la Guvern. Sumele acordate
Educațieacum 20 de ore

VIDEO: Elevii clasei a XII-a A ai Liceului de Arte Regina Maria din Alba Iulia au colindat redacția ziarului Alba24.ro
Mai mult din Educatie