Târgul de Crăciun Aiud: spectacole, distracție la patinoar și activități pentru copii. Programul evenimentelor din 18-21 decembrie

Ultima săptămână a Târgului de Crăciun de la Aiud aduce momente speciale în preajma sărbătorilor de iarnă. Sunt organizate spectacole, activități pentru copii și evenimente pentru toate vârstele.

Primăria Aiud anunță programul pentru perioada 18-21 decembrie.

Patinoarul este deschis până duminică, 21 decembrie inclusiv, în intervalul orar 12.00-20.00.

Joi și sâmbătă este Atelierul lui Moș Crăciun (orele 17.00-19.00), iar sâmbătă și duminică distracția continuă cu Trenulețul lui Moș Crăciun (orele 17.00 – 21.00).

Moș Crăciun revine la Aiud sâmbătă, între orele 17.00 și 18.00, când primește scrisorile copiilor.

Duminică, 21 decembrie, între orele 17.00 și 18.00 va fi un eveniment organizat de Aiud Bikers – Moș Crăciun motociclist.

Târgul de Crăciun Aiud. Programul spectacolelor, 18-21 decembrie

Joi, 18 decembrie, ora 18.00

Concert de colinde. Florin Săsărman & Alexandru Filip

Vineri, 19 decembrie, ora 19.00

Petrecere în aer liber. DJ Răzvan

Sâmbătă, 20 decembrie, ora 18.00

Concert Crina Matei. În deschidere: Karla Lupei

Duminică, 21 decembrie, ora 18.00

Concert Acoustic Boyz. În deschidere: Cataleya Crișan

