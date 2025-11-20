Târgul de Crăciun de la Alba Iulia se deschide sâmbătă, 22 noiembrie. Concert de colinde și aprinderea luminițelor de sărbători

Târgul de Crăciun Piata de Craciun – Alba Iulia & Tradition und Markt se va deschide sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 18:00, pe Latura de Vest a Cetății Alba Carolina.

Albaiulienii dar și turiștii sunt așteptați cu o atmosferă plină de lumină, colinde și bucurie.

„Elevii și profesorii de la Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia vor urca pe scenă pentru un concert de colinde care vă va aduce spiritul Crăciunului mai aproape ca niciodată. Veniți să aprindem împreună luminițele sărbătorii, să ne bucurăm de muzică, voie bună și surprize de sezon!

Începe numărătoarea inversă pentru cel mai frumos Crăciun în Cetatea Alba Carolina”, au transmis reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

