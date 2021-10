Taxa de cogenerare nu doar că nu dispare, dar crește cu 47%. Cum decontează săracii, facturile bogaților. Cazul Nea Ion

Președintele Asociației Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță, spune că taxa de cogenerare nu doar că nu dispare din facturi, dar crește cu 47%.

Acesta a transmis un comunicat de presă în care detaliază un exemplu concret legat de modul în care un român din cei 9 milioane aflați în aceeași situație, este obligat să plătească o parte din factura la energie a unor privilegiați.

Cazul Nea Ion

”Nea Ion are 90 de ani și trăiește în cătunul Viata. În vară a plătit doi băieți să-i aducă lemne pentru a se încălzi la iarnă.

Nu are venituri. A vândut caș făcut din laptele celor două văcuțe, pe care le are în bătătură. Energia electrică primită din sistem, s-a scumpit cu 25%, față de ultimul an.

Dar SURPRIZĂ, STATUL îi cere lui Nea Ion, să mai achite în plus la factura de energie electrică anuală cca 18 lei, pentru ca energia termică consumată de parlamentari, directori și alte persoane să nu li se scupească.

Din 2011, românii sunt obligați să achite o „taxă” de cogenerarea de înaltă eficiență pentru fiecare kWh consumat, cu scopul finanțării construcției de noi centrale/modernizarea celor existente, care să aibă o eficiență superioară și astfel să ajungă să producă energie electrica și termică mult mai ieftină în viitor.

Practic, după 10 ani de plată a acestei taxe ar fi trebuit ca energia electrică să fie cu 25% mai ieftină, nu cu 25% mai scumpă.

Specularea unor articole din Directiva Europeana privind producerea de energie electrică în cogenerare de înaltă eficiență (Directiva 2004/8/CE), a permis continuarea „subvenționării mascate” a sistemului de producție a energiei termice, prin această „taxă” de cogenerare de pe facturile consumatorilor de energie electrică.

Directiva Europeană prevedea dezvoltarea de centrale de cogenerare cu randamente de 75-80%, respectiv centrale în care costurile cu combustibilul se reduc de 2,5 ori, permițând astfel posibilitatea reală de scădere a prețului energiei electrice și energiei termice (randamentul CET-urilor românești vechi fiind estimată în unele lucrări la cca 30%).

După 10 ani de taxat consumatorii pentru a „investii” în construcția unor centrale de cogenerare de înaltă eficiență, rezultatul este că nu avem nici o centrală de înaltă eficiență în România.

Astăzi, taxa ar fi trebuit să dispară, iar dacă s-ar fi investit cele aproape 2 miliarde de lei (400 milioane de euro) plătite de români în 10 ani, în centrale de cogenerare de înaltă eficiență, costurile cu energia ar fi trebuit să fie mai mici și consumatorii să ajungă să plătească mai puțin.

Taxa nu doar că nu dispare, dar crește cu 47%, și spre deosebire de alți ani când eram amețiți cu necesitatea de a investii în energie eficientă, astăzi ni se spune în față: ”trebuie să adunăm bani de la oameni pentru a subvenționa ca să nu se scumpească energia termică”.

Nea Ion, fără nici un venit, trebuie să achite o parte din energia termică a unora cu venituri.

Alături de nea Ion, atii 9 milioane de români vor plăti o parte din factura la energie termică a câtorva privilegiați.

sursa: https://asociatiaenergiainteligenta.ro