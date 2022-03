Tezele semestriale ale elevilor vor fi eliminate. Ministrul Educației vrea o evaluare standardizată la început și sfârșit de an

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a anunțat într-o conferință de presă intenția de a se renunța la tezele semestriale. Renunțarea la teze se va face anul viitor, a mai precizat ministrul Cîmpeanu.

Tezele vor fi înlocuite de o evaluare sumativă, standardizată, la începutul și finalul fiecărui an școlar, începând chiar din 2022-2023, propunere înaintată de Consiliul Național al Elevilor și agreată de minister.

Renunțarea la tezele semestriale a fost o cerință a elevilor, înaintată către reprezentații guvernului care a și fost agreată.

„Având în vedere relevanța tezelor semestriale, având în vedere această structură a anului școlar care se bazează pe cele cinci module de învățare, alternate cu perioade de repaus, intenționăm să renunțăm la obligativitatea acestor teze semestriale.

Sunt convins că fiecare profesor știe bine, uneori știe foarte bine, când să-și planifice aceste evaluări pe parcurs, de-a lungul anului școlar”, a declarat miercuri ministrul Educației.

Evaluări în loc de teze

„Solicită elevii și o evaluare standardizată la început de an școlar. Este un model pedagogic pe care îl avem în atenție și împreună cu specialiștii în științele educației îl vom analiza și îl vom implementa încă din din anul școlar 2022-2023”, a precizat Sorin Cîmpeanu.

Cum se vor încheia mediile

Întrebat când și cum se vor încheia mediile, dacă nu se vor mai da teze semestriale, ministrul a răspuns: . Mediile încheiate la final de semestru… aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că nu au avut nici o relevanță și nici nu au fost folosite. Deci se va da libertate profesorilor să-și organizeze evaluările pe parcurs, în funcție de calendar, de structură, în funcție de ritmul de predare a materiei, în funcție de toate aceste elemente. Repet, precizări vom avea în ROFUIP.

Care va fi compoziția mediei dacă nu vor mai exista tezele

Întrebat de repoterii prezenți care va fi compoziția mediilor dacă nu vor mai exista tezele, ministul a precizat că: ”Evident că avem un plan, dar acest plan trebuie să fie certificat de experți în educație.

Astăzi vom anunța ce avem, avem structura anului școlar, raportarea la calendar. În măsura validării de către experții în științele Educației vom modifica regulamentul de funcționare și când vom modifica, vom anunța. V-am spus, principiul este acela al eliminării tezelor obligatorii la nivel semestrial”, a precizat Cîmpean.

Evaluare standardizată

Potrvit edupedu.ro, se dorește ca o corectare a evaluarii să nu se mai facă de către profesorii cu care elevul lucrează tot anul, ci lucrarea să fie distribuită electronic către doi evaluatori care nu se cunosc între ei. Asta va crește relevanța evaluării.

De asemenea, standardizată înseamnă că vom culege răspunsurile elevilor, dacă au 20 de întrebări, pe fiecare întrebare în parte separat. Elevul va beneficia și de acest rezultat care îl va putea ajuta în pregătirea lui, să știe unde a înregistrat lipsuri și unde a fost bun. Va fi de ajutor și profesorilor pentru a vedea progresul înregistrat.

Sorin Cîmpeanu, legat de evaluarea standardizată a mai precizat că: ”Dacă am spus că este standardizată și dacă mai adaug că este și digitalizată și dacă, vă reamintesc, m-am angajat ca încă din acest an școlar să avem la nivel de pilot atât bacalaureatul ca evaluare națională organizată în acest fel standardizat și digitalizat, mai exact să colectăm răspunsurile pe fiecare item, pe fiecare subiect în parte pentru a vedea o relevanță care să ne ajute în fundamentarea deciziei, și am dat acest exemplu că în momentul de față pentru un elev nota la șase la matematică poate să fie la limită alcătuită din subiecte care te conduc la nota doi la algebră și la 10 la geometrie…

În momentul de față nu vedem decât nota șase, dar când vedem rezultatele pe itemi, știm că trebuie să acționăm într-o parte și că stăm bine în altă parte”, a precizat Cîmpeanu.

Structura anului școlar 2022-2023 – propunere

5 septembrie – 21 octombrie: cursuri – modulul 1

21 octombrie – 30 octombrie: vacanţă de toamnă (toți elevii)



31 octombrie – 22 decembrie: cursuri – modulul 2

23 decembrie – 8 ianuarie: vacanţă de iarnă (Crăciun)

9 ianuarie – 6 aprilie cursuri (cu o săptămână de vacanţă între 6 şi 24 februarie) – modulele 3 și 4

7 aprilie – 18 aprilie: vacanţa de primăvară (Paşte)

19 aprilie – 16 iunie cursuri: modulul 5

17 iunie – 4 septembrie: vacanța de vară

Vacanța din februarie va fi decisă de fiecare inspectorat școlar pentru toate școlile din județ.

Școala altfel va fi de o săptămână, la alegerea unităților de învățământ, în perioada 26 februarie – 6 aprilie

Săptămâna verde – tot la alegerea școlilor, în perioada 19 aprilie – 16 iunie 2023.

Anul școlar va avea 36 săptămâni (aproximativ 180 de zile de școală).

