Registru electronic cu toate firmele și persoanele fizice care au primit amenzi de la ANAF, vamă, poliție sau alte instituții

Publicat

acum 2 ore

Registru electronic cu toate firmele și persoanele fizice care au primit amenzi: Vor fii incluse societățile comerciale sancționate de autoritățile fiscale, vamale și poliție. Această procedură va permite monitorizarea unitară a contravențiilor și identificarea rapidă a repetitivității acestora, consideră autoritățile.

Guvernul a aprobat în ședința din 5 decembrie o ordonanță de urgență cu impact semnificativ în arhitectura instituțională a combaterii contravențiilor din domeniul fiscal și vamal.

„Noul act normativ introduce, prin articolul 451¹ din Codul fiscal, Registrul electronic de evidență centralizată a sancțiunilor, un instrument digital administrat de Autoritatea Vamală Română (AVR) și destinat monitorizării unitare a sancțiunilor aplicate pentru faptele prevăzute la art. 449 alin. (2) lit. k) și ț)”, se precizează în ordonanța de urgență, potrivit Termene.ro.

Registrul va centraliza contravențiile aplicate de cele patru instituții cu atribuții directe în domeniu: Autoritatea Vamală Română, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), Ministerul Afacerilor Interne (MAI) și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA).

Registrul va cuprinde orice entitate – persoană fizică sau juridică – care poate săvârși contravențiile prevăzute la art. 449 alin. (2) lit. k) și ț) din Codul fiscal. Art. 449 din Codul fiscal reglementează contravențiile privind regimul produselor accizabile, iar acestea pot fi săvârșite atât de: operatori economici (firme), cât și persoane fizice, de exemplu în cazuri precum deținerea, transportul sau comercializarea produselor accizabile în afara regimului legal.

Decizia Guvernului vine ca răspuns la nevoia de a consolida capacitatea statului de a identifica rapid comportamentele contravenționale repetitive și de a acționa coerent în situațiile în care faptele pot depăși nivelul contravențional și pot fi încadrate ca infracțiuni, în conformitate cu art. 452 din Codul fiscal.

În nota de fundamentare, Guvernul subliniază necesitatea urgentă a unui sistem integrat care să permită identificarea rapidă a contravențiilor repetate.

Sunt vizate în special domeniile sensibile precum traficul ilegal cu produse accizabile – alcool, tutun și carburanți – și evaziunea fiscală asociată acestora.

În lipsa unei evidențe centralizate, instituțiile cu rol de control funcționau pe baza propriilor baze de date, ceea ce limita vizibilitatea asupra comportamentului global al operatorilor economici sancționați în mod repetat în teritorii diferite sau de structuri diferite.

Noul registru va permite corelarea instantanee a sancțiunilor și evaluarea mai rapidă a riscului fiscal, eliminând fragmentarea informațională care, în trecut, a provocat întârzieri în identificarea cazurilor grave.

Odată operațional, sistemul va sprijini procesul decizional al organelor de control, oferindu-le posibilitatea de a determina dacă o faptă izolată este, în realitate, parte a unui tipar infracțional.

