8 decembrie, Ziua Constituției României. Ce cuprinde și cine a scris Constituția României

Ziua Constituției României este marcată, în fiecare an, în data de 8 decembrie. Constituția din 1991 a fost prima de după Revoluția din decembrie 1989 și a fost adoptată, în forma inițială, în ședința Adunării Constituante din 21 noiembrie 1991, potrivit site-ului Camerei Deputaților.

A intrat în vigoare în urma aprobării ei prin Referendumul național de la 8 decembrie 1991, cu o majoritate semnificativă: din numărul de 10.948.468 de participanți, 77,3% au răspuns afirmativ, 20,49% negativ, voturile nule reprezentând 2,3%.

Elaborarea, dezbaterea și adoptarea noii Constituții a României au durat un an și jumătate. În martie 1990, Consiliul Provizoriu de Uniune Națională decidea, prin Legea electorală, ca viitorul Parlament să funcționeze, în principal, ca Adunare Constituantă.

Prima întrunire a Adunării Constituante a avut loc la 11 iunie 1990, când a fost desemnată Comisia Constituțională pentru elaborarea proiectului de Constituție.

Comisia, condusă de Antonie Iorgovan, cadru universitar la Facultatea de Drept, număra 23 de parlamentari și cinci experți – personalități ale învățământului juridic românesc și juriști cu activitate îndelungată, scrie Agerpres.

Cine a scris Constituția României?

În intervalul iunie 1990 – ianuarie 1991, Comisia a redactat tezele proiectului de Constituție, iar la 13 februarie 1991 acestea au fost prezentate Adunării Constituante, care le-a dezbătut până în iunie 1991. Între 15 iulie și 1 august 1991, grupurile parlamentare sau parlamentarii, individual, au înaintat amendamentele la textul rezultat după dezbateri.

Împreună cu cele peste 1.000 de amendamente aduse, proiectul a fost din nou supus dezbaterilor în Adunarea Constituantă, în intervalul 10 septembrie – 18 noiembrie 1991, pentru ca, la 21 noiembrie, să fie adoptat prin vot nominal.

Votul decisiv asupra noii Constituții a fost dat la 21 noiembrie 1991. Din totalul de 510 parlamentari, au fost prezenți 509, dintre care 414 s-au pronunțat pentru și 95 împotrivă. FSN, PUNR și reprezentanții minorităților, altele decât cea maghiară, au votat pentru, cu câteva excepții.

PNȚCD și PNL s-au pronunțat împotrivă, iar UDMR a votat în bloc împotrivă. Votul nominal a fost pecetluit prin semnătură.

Noua Constituție a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233, din 21 noiembrie 1991.

După patru ani de la adoptarea Constituției României, la 13 noiembrie 1995, deputații au adoptat, în cadrul ședinței Camerei Deputaților, propunerea legislativă privind proclamarea ”Zilei Constituției României” pentru data de 8 decembrie. Plenul Senatului a aprobat, la 5 decembrie 1995, inițiativa legislativă a Camerei privind proclamarea ”Zilei Constituției României” (Legea nr. 120/8 decembrie 1995).

Constituția adoptată în 1991 a fost modificată și completată prin Legea de revizuire a Constituției României nr. 429/2003. Aceasta a fost aprobată prin referendumul național din 18-19 octombrie 2003 și a intrat în vigoare la data de 29 octombrie 2003, data publicării în Monitorul Oficial al României a Hotărârii Curții Constituționale nr. 3 din 22 octombrie 2003, pentru confirmarea rezultatului referendumului național din 18-19 octombrie 2003, privind Legea de revizuire a Constituției României, conform site-ului www.cdep.ro.

Ce curprinde Constituția României?

Constituția României cuprinde:

Titlul I – Principii generale;

Titlul II – Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale;

Titlul III – Autoritățile publice;

Titlul IV – Economia și finanțele publice;

Titlul V – Curtea Constituțională;

Titlul VI – Integrarea euroatlantică;

Titlul VII – Revizuirea Constituției;

Titlul VIII – Dispoziții finale și tranzitorii.

La 8 decembrie 2025 are loc evenimentul „Porți Deschise la Curtea Constituțională”, organizat de Curtea Constituțională a României (CCR), cu prilejul Zilei Constituției României.

Curtea Constituțională invită elevii din învățământul gimnazial (clasele V – VIII), însoțiți de profesori sau diriginți, la sediul instituției, unde vor avea ocazia să descopere, într-un mod interactiv, activitatea și atribuțiile instanței constituționale și să viziteze Sala de ședințe publice „Alexandru Ioan Cuza” și Sala de Consiliu „Constantin Dissescu”.

