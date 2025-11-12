Tichete de masă 2025: crește valoarea maximă a bonurilor de masă ce pot fi acordate salariaților. Lege adoptată

Tichete de masă 2025: o lege adoptată de Parlament prevede valoarea nominală maximă pentru tichetul de masă. Aceasta nu poate depăși 45 de lei.

Proiectul de lege a fost adoptat, marți, de plenul Camerei Deputaților.

”Valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 45 de lei”, prevede un amendament introdus la Camera Deputaților la acest proiect.

Un alt articol stabilește că, în situația în care tichetele de creșă nu pot fi emise pe suport electronic, contravaloarea acestora este achitată în mod direct de către angajator creșei sau entității asimilate acesteia în care angajatul are copilul înscris.

Inițial, proiectul de lege prevedea că începând cu data de 1 ianuarie 2024 valoarea nominală a unui tichet de masă nu poate depăși suma de 40 de lei.

Inițiativa legislativă a fost adoptată și de Senat, iar Camera Deputaților este for decizional în acest caz, potrivit Agerpres.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News