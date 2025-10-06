Tinerii din Alba se pot înscrie în proiectul GenerationEU, gestionat de Biroul Parlamentului European în România

Tinerii din Alba se pot înscrie în proiectul GenerationEU: Înscrierile pentru ediția 2025-2026 au început la 1 octombrie și sunt deschise până în data de 26 octombrie. 20 de tineri vor fi selectați să devină ambasadori ai valorilor europene și ai principiilor democratice, potrivit unui anunț al Biroului Parlamentului European la București.

Programul se va desfășura în perioada octombrie 2025 – iulie 2026, iar înscrierile sunt deschise până pe 26 octombrie 2025, ora 23:59.

Tinerii aleși vor fi implicați în acțiuni de comunicare locală menite să promoveze modelul democratic european și beneficiile apartenenței României la Uniunea Europeană.

Obiectivul central al ediției este creșterea nivelului de informare și implicare civică în rândul tinerilor, dar și dezvoltarea competențelor de gândire critică și alfabetizare mediatică.

Programul se adresează tinerilor cu vârste între 18 și 30 de ani, cetățeni sau rezidenți ai Uniunii Europene, membri ai asociațiilor de tineret, ai organizațiilor studențești ori ai grupurilor informale care desfășoară activități cu și pentru tineri.

Înscrierea se face online, prin completarea formularului oficial, iar candidații trebuie să propună o acțiune de comunicare adresată unui grup de minimum 30 de tineri din comunitatea lor sau să demonstreze un reach online de cel puțin 3.000 de persoane.

Mai multe informații despre înscriere puteți vedea AICI.

