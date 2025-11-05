Connect with us

Tinerii români pot călători gratuit cu trenul în Europa prin Programul Discover EU. Înscrieri până în 13 noiembrie

Publicat

acum 2 ore

Peste 1.475 de tineri români pot călători gratuit cu trenul prin Europa, prin intermediul Discover EU, în cadrul programului Erasmus+, desfășurat de Comisia Europeană. Acesta se află la a doua ediție din 2025.

Tineri din toată Europa vor avea la dispoziție permise de călătorie oferite gratuit, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la înființarea Spațiului Schengen.

Cei interesați mai au timp să se înscrie până pe 13 noiembrie 2025 (ora 13.00, ora României) în această a doua rundă din an. În prima rundă, în aprilie, 1.485 de tineri români au primit permise de călătorie, notează Mediafax.

Tinerii selectați vor putea călători minimum o zi și maximum 30 de zile prin Europa. Perioada de călătorie începe la 1 martie 2026.

Tinerii se pot înscrie în grupuri cu alte patru persoane. Toți membrii grupului trebuie să-și completeze propriul formular de candidatură. Detalii, AICI.

Ce este Discover EU

DiscoverEU este o acțiune a programului Erasmus+ care oferă ocazia tinerilor care au împlinit 18 ani de a călători în Europa și de a-i explora diversitatea, de a afla mai multe despre istoria și patrimoniul său cultural și de a cunoaște oameni de pe întregul continent.

Candidații selectați vor primi un permis de călătorie pentru a se deplasa cu mijloacele de transport cele mai ecologice, cum ar fi trenurile. În cazul persoanelor care locuiesc în zone îndepărtate pot fi acceptate și alte mijloace de transport.

Aceștia vor primi, de asemenea, un card de reducere DiscoverEU pentru a beneficia de numeroase reduceri la cazare, activități culturale și sportive, transport local sau alte servicii.

Condiții de înscriere

Pentru a fi eligibil, tinerii trebuie:

  • să se fi născut între 1 ianuarie 2007 (inclusiv) și 31 decembrie 2007 (inclusiv)
  • să completeze corect formularul de candidatură online, indicând numărul cărții de identitate, al pașaportului sau al permisului legal de ședere
  • să fie cetățeni sau rezident într-una din următoarele țări:
    • unul din statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv țările și teritoriile de peste mări (TTPM) sau una din țările terțe asociate la programul Erasmus+: Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia.
  • să fie de acord cu declarația din formularul de candidatură.

Apoi vor trebui să răspundă la un quiz (cu excepția cazului în care te-ai înscris ca membru al unui grup).

Călătorie gratuită cu trenul în Europa

Dacă este selectat, tânărul poate călători minimum 1 zi și maximum 30 de zile în perioada de călătorie prevăzută să înceapă la 1 martie 2026.

Poți merge în călătorie singur sau poți forma un grup cu alte 4 persoane, atât timp cât și acestea îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Toți membrii grupului trebuie să utilizeze codul alocat pentru a-și completa propriul formular de candidatură.

