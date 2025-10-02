Connect with us

Eveniment

Tinerii vor putea merge în Armată pe bază de voluntariat plătit. Guvernul aprobă perioada, suma și celelalte condiții

Publicat

acum 2 ore

Tinerii vor putea merge în Armată pe bază de voluntariat plătit: Cetăţenii români, bărbaţi şi femei, cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, vor putea solicita Ministerului Apărării să participe, voluntar, la un program de pregătire militară de bază, conform unui proiect de lege care figurează pe ordinea de zi a şedinţei de joi a Guvernului.

Programul de armată pe bază de voluntariat va avea o durată de până la patru luni şi va putea fi urmat de către cei care nu au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă.

Participanții vor primi o compensație financiară de peste 12.000 de lei net pentru întreaga perioadă de patru luni de instruire (este vorba despre un bonus echivalent cu trei salarii medii brute: aproximativ 12.285 lei net).

Înscrierea în program se va face în baza unui angajament semnat pe propria răspundere, prin care solicitantul, declarat apt în urma unui proces de selecţie, consimte să îndeplinească programul de pregătire militară.

Pe timpul derulării programului, soldaţii/gradaţii voluntari în termen vor beneficia gratuit de cazare, drepturi de echipare şi de hrană, asistenţă medicală şi medicamente, precum şi de indemnizaţie lunară, similare militarilor în termen.

De asemenea, se supun prevederilor legilor şi regulamentelor militare, scrie G4Media.

Potrivit proiectului, centrele militare îi iau în evidenţă şi îi introduc în rezerva operaţională pe cei care optează pentru acest program.

Numărul maxim de locuri disponibile pentru pregătirea militară în calitate de soldat/gradat voluntar în termen va fi aprobat anual, prin ordin al ministrului apărării naţionale, în funcţie de fondurile aprobate.

Atenție însă, NU este vorba despre reintroducerea stagiului militar obligatoriu ci despre un proiect bazat pe voluntariat.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
1 Comentariu

1 Comentariu

  1. Petru

    joi, 02.10.2025 at 11:45

    Cu siguranță în condițiile în care vor avea net la discreție,energizante,fast food, program scurt și final de săptămână liber.Baftă

    Răspunde

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 2 minute

Avertizări de inundații în jumătate din țară, inclusiv județul Alba, până duminică, 5 octombrie. Zonele vizate
Evenimentacum 24 de minute

Firmele din Alba care vor să angajeze absolvenți de facultate sunt invitate la bursa locurilor de muncă. Când va avea loc
Evenimentacum 50 de minute

VIDEO: Bărbat din Sebeș, reținut după ce a fugit de la locul unui accident. A rănit un alt bărbat care mergea cu o trotinetă
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 16 ore

VIDEO ȘTIREA TA: Cum arată un drum comunal din Tibru, comuna Cricău, după ploaie
Evenimentacum 5 zile

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 5 zile

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 17 ore

Casele nedeclarate și construcțiile ridicate fără autorizație vor fi verificate cu drone. Anunțul ministrului Cseke Attila
Administrațieacum 19 ore

Reducerea a 10.000 de posturi din administrația locală, discutată în Coaliția de Guvernare. Când ar putea fi luată decizia
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 3 ore

Noile standarde pentru contabili: e-legitimație, e-parafă, adeverințe și e-aviz. Când intră în vigoare
rechemare BMW
Economieacum 3 ore

Informații importante pentru asigurații DallBogg, compania căreia ASF i-a interzis să emită contracte noi. DOCUMENT
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 ore

Guvernul a stabilit proiectele pe care nu le mai finanțează. Ce investiții vor fi oprite și de ce
Camera Deputatilor, Parlament
Evenimentacum 22 de ore

Propunerea de reevaluare a judecătorilor cu calificativ ”Satisfăcător” a fost respinsă la Camera Deputaților. Legea intră la Senat
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 ore

Handbalistele de la LPS ”Florin Fleșeriu” joacă sâmbătă un ”meci de foc” împotriva CS Jiul Rovinari 2016. Apel pentru suporteri
Evenimentacum 4 ore

Miriam Bulgaru s-a calificat în optimile de finală ale turneului de tenis ITF București
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 7 ore

2 octombrie: Ziua Mondială a Nonviolenței, dedicată promovării păcii, toleranței și rezistenței pașnice în fața injustiției
Evenimentacum 21 de ore

SONDAJ: Balul Bobocilor 2025 la Liceul de Arte „Regina Maria” din Alba Iulia, cu tema „Mitologii”. VOTEAZĂ MISS și MISTER Alba24
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

rechemare BMW
Evenimentacum 2 zile

Rechemare BMW: Anumite autoturisme riscă să ia foc în garaj din cauza unei piese defecte. Modelele vizate
Evenimentacum 6 zile

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 22 de ore

Vaccinul anti-HPV, gratuit pentru tineri din 1 octombrie. Recomandările specialiștilor
Evenimentacum o zi

Măsuri de combatere a bolilor cardio și cerebrovasculare în România. Precizările ministrului Sănătății despre strategia națională
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum o zi

Admitere școli MAI, sesiunea de toamnă 2025 – agenți de poliție, jandarmi, pompieri: înscrieri, locuri, probe, calendar
Educațieacum 2 zile

Gala Premiilor pentru Directorii Anului 2025, cel mai relevant eveniment dedicat performanței în Educație. Cine reprezintă Alba
Mai mult din Educatie