Tinerii vor putea merge în Armată pe bază de voluntariat plătit. Guvernul aprobă perioada, suma și celelalte condiții

Tinerii vor putea merge în Armată pe bază de voluntariat plătit: Cetăţenii români, bărbaţi şi femei, cu vârste cuprinse între 18 şi 35 de ani, vor putea solicita Ministerului Apărării să participe, voluntar, la un program de pregătire militară de bază, conform unui proiect de lege care figurează pe ordinea de zi a şedinţei de joi a Guvernului.

Programul de armată pe bază de voluntariat va avea o durată de până la patru luni şi va putea fi urmat de către cei care nu au îndeplinit serviciul militar activ sau în rezervă.

Participanții vor primi o compensație financiară de peste 12.000 de lei net pentru întreaga perioadă de patru luni de instruire (este vorba despre un bonus echivalent cu trei salarii medii brute: aproximativ 12.285 lei net).

Înscrierea în program se va face în baza unui angajament semnat pe propria răspundere, prin care solicitantul, declarat apt în urma unui proces de selecţie, consimte să îndeplinească programul de pregătire militară.

Pe timpul derulării programului, soldaţii/gradaţii voluntari în termen vor beneficia gratuit de cazare, drepturi de echipare şi de hrană, asistenţă medicală şi medicamente, precum şi de indemnizaţie lunară, similare militarilor în termen.

De asemenea, se supun prevederilor legilor şi regulamentelor militare, scrie G4Media.

Potrivit proiectului, centrele militare îi iau în evidenţă şi îi introduc în rezerva operaţională pe cei care optează pentru acest program.

Numărul maxim de locuri disponibile pentru pregătirea militară în calitate de soldat/gradat voluntar în termen va fi aprobat anual, prin ordin al ministrului apărării naţionale, în funcţie de fondurile aprobate.

Atenție însă, NU este vorba despre reintroducerea stagiului militar obligatoriu ci despre un proiect bazat pe voluntariat.

