Armată pe bază de voluntariat din 2026, pentru tinerii români. Cu ce sumă vor fi plătiți. Explicațiile ministrului Apărării

Armată pe bază de voluntariat din 2026: Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a anunțat modul de funcționare a unui program inovativ de serviciu militar voluntar, care va permite tinerilor între 18 și 35 de ani să se alăture Armatei Române pentru o perioadă de patru luni.

Reamintim că tinerii români vor putea opta în mod voluntar pentru un stagiu plătit de pregătire militară în cadrul MApN, la finalul căruia fie vor intra în completarea rezervei de mobilizare a Armatei Române, fie vor putea opta să intre într-o selecție pentru a deveni soldat profesionist cu contract de muncă.

Atenție însă, NU este vorba despre reintroducerea stagiului militar obligatoriu ci despre un proiect bazat pe voluntariat.

Noul serviciu militar voluntar va fi disponibil din 2026 și se adresează atât bărbaților, cât și femeilor cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani.

Armată pe bază de voluntariat din 2026: Cât se plătește

Participanții vor primi o compensație financiară de peste 12.000 de lei net pentru întreaga perioadă de patru luni de instruire (este vorba despre un bonus echivalent cu trei salarii medii brute: aproximativ 12.285 lei net).

Ministrul spune că dacă sunt angajați, pe perioada stagiului ”vor putea avea un fel de concediu”.

„Unii vor vrea să rămână”, a declarat ministrul Moșteanu, subliniind că acest program reprezintă o oportunitate atât pentru tineri, cât și pentru Armata Română de a-și consolida rezervele.

Programul urmărește formarea unei rezerve „mai mari, mai pregătite și mai tinere” pentru Armata Română.

„Rezerva este îmbătrânită. Venim cu un proiect nou pe care îl am acum pe masa CSAT”, a precizat Moșteanu, la Antena 3.

La finalizarea stagiului de patru luni, participanții vor deveni rezerviști ai Armatei Române, contribuind astfel la consolidarea capacității de apărare a țării.

