Connect with us

Educație

Titularizare 2025: repartizarea candidaților cu medie cel puțin 7 și a titularilor prin detașare la cerere, în 26-27 august

Publicat

acum 2 ore

Titularizare 2025: în perioada 26-27 august se desfășoară ședințele de repartizare a candidaților cu medii de cel puțin 7 la concurs și a titularilor, prin detașare la cerere, potrivit calendarului.

Pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului.

Potrivit procedurii, prioritate au cei care beneficiază și de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2025-2026, notează edupedu.ro.

Este vorba despre candidații ”care au obținut cel puțin media de repartizare 7 (șapte) la concursul național, sesiunea 2025, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare”.

Au prioritate ”candidații care beneficiază și de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2025-2026, în condițiile art. 63 sau art. 87 din Metodologia-cadru, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (șapte) la concursurile naționale, sesiunile 2024 și/sau 2023, respectiv 2024, 2023, 2022 și/sau 2021 pentru învățători/profesori pentru învățământ primar; Perioada: 26-27 august 2025”, se arată în procedură.

Totodată se vor repartiza cadrele didactice titulare prin detașare la cerere prin concurs specific, în ordinea descrescătoare a punctajelor.

Cu termen 27 august este și:

  • marcarea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate propuse pentru ocuparea de către candidații cuprinși în programe recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfășura activități didactice în unități de învățământ preuniversitar situate în medii dezavantajate și reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate

Emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră se face în perioada 27-28 august 2025.

Titularizare 2025: norma didactică

Noile norme didactice sunt:

  • pentru învățători și profesori de învățământ primar: 2 ore obligatorii de pregătire remedială pe săptămână
  • pentru profesorii de gimnaziu, liceu, postliceal și cei din clasele cu program integrat de artă și sport sau din unități extrașcolare: norma crește la 20 de ore pe săptămână, dacă aceștia au cel puțin licență în cariera didactică
  • excepție: profesorii cu grad didactic I sau titlul de profesor emerit, care desfășoară activitate de mentorat, vor avea normă redusă la 18 ore pe săptămână
  • profesorii de instruire practică și maiștrii-instructori: norma de 26 de ore pe săptămână (cu licență) / 22 de ore (gradul I și activitate de mentorat)
  • învățământul special: norma de 18 ore pentru profesori la predare și terapii specific / 22 de ore pentru educatori și maiștri instructori

Cadrele didactice cu peste 25 de ani vechime și gradul I sau care dovedesc performanță educațională pot avea reducere a normei cu 2 ore pe săptămână, fără afectarea salariului.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

toamna frunze vremea meteo
Evenimentacum 23 de minute

Vremea până în 7 septembrie în Transilvania și în țară. Temperaturi neobișnuite. Prognoza pe regiuni, în următoarele 2 săptămâni
Evenimentacum 55 de minute

Accident rutier pe Transalpina, în zona barajului Tău Bistra: Două mașini implicate. Intervin pompierii din Sebeș
Educațieacum O oră

Arhiepiscopul de Alba Iulia, Irineu Pop, oferă din economiile personale burse pentru elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 zile

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Evenimentacum 3 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Apă maronie la robinet, după ce o țeavă s-a spart în centrul municipiului Alba Iulia
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 9 ore

Rețeaua de apă și canalizare va fi extinsă pe o stradă din cartierul Micești, Alba Iulia. Lucrare de peste 100.000 de lei
zile libere 2025
Administrațieacum 10 ore

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba. Calendarul concursurilor din august-septembrie 2025 și condiții
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 5 ore

Taxare inversă a TVA pentru legume și fructe. Ce planuri are Guvernul. Anunțul ministrului Finanțelor
Actualitateacum o zi

A scăzut producția de gaz în România. Importurile, în creștere cu peste 50%. Date INS
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 4 ore

PSD a decis să participe din nou la ședințele coaliției. Ce îi nemulțumește pe social democrați la pachetul 2 de măsuri fiscale
Evenimentacum 3 zile

Ce proiecte rămân la finanțare prin PNRR. Precizări după discuții între premier și reprezentanții ministerelor
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 6 ore

FOTO: Jucătoarea de tenis Miriam Bulgaru a câștigat finala Țiriac Foundation Futures W50 de la Bistrița
Actualitateacum o zi

VIDEO: Rareș Cojoc și Andreea Matei, campioni la German Open Championships, cel mai mare concurs de dans sportiv din lume
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

toamna frunze vremea meteo
Evenimentacum 23 de minute

Vremea până în 7 septembrie în Transilvania și în țară. Temperaturi neobișnuite. Prognoza pe regiuni, în următoarele 2 săptămâni
Evenimentacum o zi

Vremea în Alba, 25-31 august: temperaturile cresc iar, până la prag de caniculă. Prognoza meteo pe zile în localități din județ
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 săptămâni

Bosch și Volkswagen vor să obțină un salt tehnologic privind conducerea automatizată a unui autoturism, printr-un soft propriu
Evenimentacum 3 săptămâni

Schimbare majoră la aplicația Instagram. Cerința pentru ca utilizatorii să poată transmite live pe platformă
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 8 ore

Medicii din spitalele publice, obligați să aibă prioritar contractul cu CNAS în sistemul de stat. Ce spune ministrul Sănătății
DR. HOLHOS oftalmologie spital operatii
Evenimentacum 10 ore

Comunicat Dr. Teodor Holhoș: peste 5.500 de operații pe an, din toată sfera oftalmologiei
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum O oră

Arhiepiscopul de Alba Iulia, Irineu Pop, oferă din economiile personale burse pentru elevi, studenți, masteranzi și doctoranzi
Educațieacum 2 ore

Titularizare 2025: repartizarea candidaților cu medie cel puțin 7 și a titularilor prin detașare la cerere, în 26-27 august
Mai mult din Educatie