Titularizare 2025: repartizarea candidaților cu medie cel puțin 7 și a titularilor prin detașare la cerere, în 26-27 august

Titularizare 2025: în perioada 26-27 august se desfășoară ședințele de repartizare a candidaților cu medii de cel puțin 7 la concurs și a titularilor, prin detașare la cerere, potrivit calendarului.

Pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată, candidații trebuie să obțină cel puțin nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului.

Potrivit procedurii, prioritate au cei care beneficiază și de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2025-2026, notează edupedu.ro.

Este vorba despre candidații ”care au obținut cel puțin media de repartizare 7 (șapte) la concursul național, sesiunea 2025, în ordinea descrescătoare a mediilor de repartizare”.

Au prioritate ”candidații care beneficiază și de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul școlar 2025-2026, în condițiile art. 63 sau art. 87 din Metodologia-cadru, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (șapte) la concursurile naționale, sesiunile 2024 și/sau 2023, respectiv 2024, 2023, 2022 și/sau 2021 pentru învățători/profesori pentru învățământ primar; Perioada: 26-27 august 2025”, se arată în procedură.

Totodată se vor repartiza cadrele didactice titulare prin detașare la cerere prin concurs specific, în ordinea descrescătoare a punctajelor.

Cu termen 27 august este și:

marcarea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate propuse pentru ocuparea de către candidații cuprinși în programe recunoscute de Ministerul Educației și Cercetării prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfășura activități didactice în unități de învățământ preuniversitar situate în medii dezavantajate și reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate

Emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră se face în perioada 27-28 august 2025.

Titularizare 2025: norma didactică

Noile norme didactice sunt:

pentru învățători și profesori de învățământ primar: 2 ore obligatorii de pregătire remedială pe săptămână

pentru profesorii de gimnaziu, liceu, postliceal și cei din clasele cu program integrat de artă și sport sau din unități extrașcolare: norma crește la 20 de ore pe săptămână, dacă aceștia au cel puțin licență în cariera didactică

excepție: profesorii cu grad didactic I sau titlul de profesor emerit, care desfășoară activitate de mentorat, vor avea normă redusă la 18 ore pe săptămână

profesorii de instruire practică și maiștrii-instructori: norma de 26 de ore pe săptămână (cu licență) / 22 de ore (gradul I și activitate de mentorat)

învățământul special: norma de 18 ore pentru profesori la predare și terapii specific / 22 de ore pentru educatori și maiștri instructori

Cadrele didactice cu peste 25 de ani vechime și gradul I sau care dovedesc performanță educațională pot avea reducere a normei cu 2 ore pe săptămână, fără afectarea salariului.

