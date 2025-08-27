TOP LICEE în Alba după rezultate finale Bacalaureat 2025, sesiunea a doua. Câte licee au rată de promovare mai mare

TOP licee după rezultate finale Bacalaureat 2025, sesiunea a doua. La 11 licee din Alba, rata de promovare a crescut după soluționarea contestațiilor. Au mai rămas doar patru unități de învățământ la care niciun candidat nu au luat examenul. Anterior erau cinci.

La Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia, singurul candidat prezent la examen a promovat Bacalaureatul, după contestații. Unitatea are, la final, rată de promovare de 100%.

Alte 10 unități au urcat în clasament după ce unii candidați au luat note mai mari. Clasamentul a fost transmis pentru alba24.ro de către IȘJ Alba – inspector școlar general adjunct Delia Gheorghiță.

În județul Alba, rata de promovare a examenului a crescut la 34,2% după contestații de la 31% rezultate inițiale. Au fost depuse 145 de contestații. La final, 128 de candidați din Alba au promovat Bacalaureatul 2025 sesiunea a doua, iar 243 nu au luat examenul. AICI, detalii.

Liceu/ Rata de promovare Bac 2025 sesiunea a doua/ candidați prezenți/ candidați promovați

Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” Alba Iulia – 100% – 1 – 1

Liceul Teoretic „Sfântul Iosif” Alba Iulia – 100% – 1 – 1

Liceul Teologic Romano-Catolic „Grof Majlath Gusztav Karoly” Alba Iulia – 100% – 1 – 1 (anterior 0%)

– 1 – 1 (anterior 0%) Liceul de Arte „Regina Maria” Alba Iulia – 75% – 4 – 3

Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” Blaj – 70% – 10 – 7

Colegiul Economic „Dionisie Pop Marțian” Alba Iulia – 66.67% – 3 – 2

Liceul cu Program Sportiv Alba Iulia – 62.50% – 8 – 5

Liceul cu Program Sportiv „Florin Fleșeriu” Sebeș – 60% – 5 – 3

Colegiul Național „Bethlen Gabor” Aiud – 60% – 5 – 3 (anterior 2)

– 5 – 3 (anterior 2) Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia – 50% – 2 – 1

Liceul Tehnologic Jidvei – 50% – 2 – 1

Liceul Tehnologic „Ion D. Lăzărescu” Cugir – 50% – 12 – 6 (anterior 5)

– 12 – 6 (anterior 5) Liceul Tehnologic Sebeș – 42,86% – 42 – 18 (anterior 17)

– 42 – 18 (anterior 17) Colegiul Tehnic „Apulum” Alba Iulia – 41,38% – 29 – 12 (anterior 5)

– 29 – 12 (anterior 5) Liceul „Dr. Lazăr Chirilă” Baia de Arieș – 40% – 10 – 4

Colegiul Național „Lucian Blaga” Sebeș – 37,5% – 8 – 3

Liceul Tehnologic „Alexandru Domșa” Alba Iulia – 35,71% – 28 – 10 (anterior 9)

– 28 – 10 (anterior 9) Liceul Tehnologic Aiud – 33,33% – 39 – 13 (anterior 12)

– 39 – 13 (anterior 12) Liceul Tehnologic Silvic Câmpeni – 33,33% – 21 – 7 (anterior 6)

– 21 – 7 (anterior 6) Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” Blaj – 33,33% – 3 – 1

Liceul Teoretic Teiuș – 33,33% – 9 – 3

Liceul „Corneliu Medrea” Zlatna – 30,77% – 13 – 4

Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni – 28,57% – 7 – 2

Liceul Teoretic „Petru Maior” Ocna Mureș – 28,57% – 14 – 4

Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud – 25% – 8 – 2

Colegiul Național „David Prodan” Cugir – 25% – 8 – 2 (anterior 1)

– 8 – 2 (anterior 1) Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile Cel Mare” Blaj – 25% – 4 – 1

Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Alba Iulia – 25% – 4 – 1

Liceul Tehnologic „Dorin Pavel” Alba Iulia – 12,5% – 32 – 4 (anterior 3)

– 32 – 4 (anterior 3) Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj – 12,5% – 24 – 3 (anterior 2)

– 24 – 3 (anterior 2) Liceul German Sebeș – 0% -1 -0

Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud – 0% – 12 – 0

Liceul Tehnologic De Turism Și Alimentație Arieșeni – 0% – 3 – 0

Liceul Tehnologic „Țara Moților” Albac – 0% – 1 – 0

