Rezultate finale Bacalaureat 2025 în Alba, sesiunea a doua: rata de promovare a crescut la 34,2% după contestații

Rezultate finale Bacalaureat 2025, sesiunea a doua: Rata de promovare a examenului a crescut la 34,2% după contestații de la 31%% rezultate inițiale, în județul Alba.

În Alba au fost depuse 145 de contestații. Majoritatea au fost la proba la alegere (57), iar la Română au fost 43.

Ministerul Educației a publicat, marți, rezultatele finale la Bacalaureat 2024, sesiunea a doua.

Cea mai mare medie la această sesiune este 8,65 și a fost obținută de un absolvent al Colegiului Național ”IM Clain” din Blaj. Următoarea, 8,53, a fost a unui absolvent al Colegiului Național ”Lucian Blaga” Sebeș. A treia cea mai mare medie, 8,2, a fost de la Colegiul Tehnic Aiud.

Comparativ, anul trecut, cea mai mare medie era 8,51 (9,43 în 2023, 9,02 în 2022 și 8,91 în 2021 sau 8,15 în 2020). Rata de promovare a fost 34,4% în 2024, 30,3% în 2023, 29,45% în 2022 și 31,71% în 2021.

Rezultate finale Bacalaureat 2025 sesiunea a doua în Alba

Pentru promoția curentă, promovabilitatea în 2025 este de 37,6% (34,8% înainte de contestații, 35,1% în 2024, 31,1% în 2023).

La Bacalaureat 2025, sesiunea a doua, au fost 447 candidați înscriși, 374 prezenți, 73 au absentat. Trei candidați au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă (aceştia nu se vor putea înscrie la următoarele două sesiuni).

Au promovat Bacalaureatul în Alba 128 de candidați (față de 116, înainte de contestații; încă 12 candidați au reușit să promoveze Bacalaureatul, în sesiunea a doua 2025):

2 candidați cu media între 8,5 și 8,99 (anterior, 2)

2 candidați cu medii între 8 și 8,49 (anterior, 2)

7 candidați cu medii între 7,5 și 7,99 (anterior, 7)

14 candidați cu medii între 7 și 7,49 (anterior 14)

30 candidați cu medii între 6,5 și 6,99 (anterior 29)

73 candidați cu medii între 6 și 6,49 (anterior 62)

Alți 243 de candidați nu au promovat examenul (medii între 5 și 5,98). Înainte de contestații, erau 255 candidați nepromovați.

Rezultate finale Bacalaureat 2025 sesiunea a doua în Alba. Candidați promoția 2025

Pentru promoția 2025 (295 candidați înscriși, 250 prezenți, 94 promovați), rezultatele finale sunt următoarele:

2 candidați cu media între 8,5 și 8,99

7 candidați cu medii 7,5 și 7,99

11 candidați cu medii între 7 și 7,49

24 candidați cu medii între 6,5 și 6,99

50 candidați cu medii între 6 și 6,49

Anterior, erau 87 candidați promovați.

Rezultate finale Bacalaureat 2025 sesiunea a doua în Alba. Modificări de note după contestații

La Română, au fost modificări de note după contestații, astfel:

Total: 41 din care 29 cu 0,5 puncte; 12 cu 0,5-1 punct

Note mai mari: 43,34% cu 0,5 puncte; 17,07% cu 0,5-1 punct

Note mai mici: 24,39% cu 0,5 puncte și 12,2% între 0,5 și 1 punct.

La proba obligatorie (Matematică/Istorie):

Total: 42 din care 31 cu 0,5 puncte; 10 cu 0,5-1 punct și una cu 1-1,5 puncte

Note mai mari: 33,33% cu 0,5 puncte; 14,29% cu 0,5-1 punct; una cu 1-1,5 puncte

Note mai mici: 40,48% cu 0,5 puncte și 9,52% între 0,5 și 1 punct.

La proba la alegere:

Total: 54 din care: 46 cu 0,5 puncte; 5 cu 0,5-1 punct și 3 cu 1-1,5 puncte

Note mai mari: 44,44% cu 0,5 puncte; 5,56% cu 0,5-1 punct; 5,56% cu 1-1,5 puncte

Note mai mici: 40,74% cu 0,5 puncte și 3,70% între 0,5 și 1 punct.

Rezultate finale Bacalaureat 2025 sesiunea a doua – situația din țară

În total, în țară, au promovat Bacalaureatul – sesiunea curentă – 8.202 candidați (+896, în raport cu prima afișare).

Rata de succes pentru toate promoțiile a crescut cu 3,5% după soluționarea contestațiilor: 31,9% (față de 28,4%, rata inițială).

31,9% – rată de reușită pentru candidații din promoția curentă (5.058 de promovați, în total)

31,8% pentru promoțiile anterioare (3.144 de promovați).

Au fost depuse 10.987 de contestații, repartizate pe probe astfel:

E)a) – 3.450

E)b) – 91

E)c) – 3.929

E)d) – 3.517.

Notele au fost modificate (prin creștere/descreștere pe segmentul 0,5 – 1,5 puncte) pentru:

3.321 de lucrări la proba E)a)

89 de lucrări la proba E)b)

3.864 de lucrări la proba E)c)

3.300 de lucrări la proba E)d), .

Rata de participare în această sesiune a fost de 84,9%: s-au prezentat 25.710 candidaţi din totalul celor 30.279 de candidaţi înscrişi. Au fost eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă 69 de candidaţi.

