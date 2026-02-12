Connect with us

VIDEO: Nici un gest sau vreo urmă de emoție din partea Adrianei Viliginschi la Curtea de Apel Alba Iulia. Ce spune avocatul său

Publicat

acum 9 minute

Adriana Viliginschi, fosta concubină a omului de afaceri Adrian Kreiner, a ajuns joi 12 februarie la Curtea de Apel Alba Iulia. Aceasta a contestat arestarea preventivă în dosarul în care este acuzată că a ajutat-o pe Amiana Paștină să își omoare mama. 

Procurorii susțin că Adriana Viliginschi i-ar fi oferit suport moral înainte și după comiterea crimei. Drept urmare procurorii au cerut arestarea preventivă, iar magistrații Tribunalului Sibiu au admis în urmă cu câteva zile cererea.

Femeia a făcut apel, iar dosarul a ajuns la instanța superioară, Curtea de Apel Alba Iulia.

YouTube video

Adriana Viliginschi a ajuns în sala de judecată sub escortă. Contestația la arestarea preventivă s-a judecat cu ușile închise. Nici la intrarea în sala de judecată, dar nici la ieșirea din sală, femeia nu a făcut nici o declarație.

”Pokerface” la intrarea în sala de judecată

Mai mult de atât cât a fost escortată spre sala de instanță, Adriana Viliginschi nu a schițat nici un gest, a privit drept în gol și pare că nici nu a clipit pe tot parcursul drumului.

VEZI ȘI: VIDEO: Declarații incendiare la Curtea de Apel Alba Iulia în cazul Kreiner. Laurențiu Ghiță: ”Adevăratul criminal a fost prins”

Tot la Curtea de Apel Alba Iulia aceasta va ajunge și din poziția de parte vătămată în dosarul crimei omului de afaceri Adrian Kreiner. Dosar în care Laurențiu Ghiță și Cristian Minae au fost condamnați la închisoare pe viață, iar Cosmin Zuleam la 30 de ani de închisoare.

Însă, Ghiță a făcut o serie de declarații în care a precizat că Adriana Viliginschi ar fi implicată și în uciderea fostului său concubin, Adrian Kreiner.

Ce a zis avocatul Adrianei Viliginschi

Avocatul Adrianei Viliginschi a declarat la ieșirea din sala de judecată că au contestat măsura arestării preventive. Legat de acuzațiile făcute de Laurențiu Ghiță, avocatul acesteia a spus că nu comentează declarațiile unui inculpat și a mai precizat că aceasta ar putea spune și lucruri neadevărate.

De asemenea acesta a mai precizat că așteaptă să vadă ce va declara și Cosmin Zuleam, deoarece până acum el nu a putut fi audiat fiind fugit din țară. Recent Zuleam a fost prins în Indonezia și adus în țară.

Întrebat dacă Adriana Viliginschi are probleme de sănătate, acesta a spus că: ”are probleme de sănătate raportat la evenimentul prin care a trecut în 2023. Nu cred că este o persoană care să nu fie afectată într-o astfel de situație”, a declarat avocatul Adrianei Viliginschi.

