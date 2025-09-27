Connect with us

Eveniment

Tranziție spre energie verde, la Săsciori. Primăria comunei construiește un parc fotovoltaic de 350 kW, pentru consum propriu

Publicat

acum O oră

Tranziție spre energie verde, la Săsciori. Primăria Săsciori vrea să construiască un parc fotovoltaic cu o putere instalată de 352,6 kW, pe un teren aflat în zona satului Loman. Investiția se ridică la peste 2,7 milioane de lei. 

Primăria Săsciori a lansat pe 24 septembrie, în platforma Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP),o licitație pentru înființarea unui parc fotovoltaic în comună. Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 2.746.672,77 de lei, fără TVA. 

Tranziție spre energie verde, la Săsciori

Primăria comunei Săsciori vrea să înființeze un parc de panouri fotovoltaice, cu o putere instalată pentru a satisface integral consumul propriu de energie electrică.

Potrivit documentației, generarea locală de energie electrică va conduce la economii semnificative la facturi, ce vor elibera resurse financiare care pot fi direcționate către alte proiecte de dezvoltare comunitară sau îmbunătățirea serviciilor publice, contribuind astfel la stimularea creșterii economice locale.

Prin acest proiect se urmărește înființarea unei centrale electrice fotovoltaice de tip „on- grid”, ceea ce presupune racordarea la rețeaua națională de distribuție a energiei electrice.

Între principalele activități ce vor fi desfășurate pentru construirea parcului fotovoltaic se numără:

  • Prelucrarea terenului pentru aplatizarea curbelor de nivel abrupte, taluzarea și compactarea pământului
  • Înființarea căilor de acces pentru activitățile de mentenanță;
  • Împrejmuirea perimetrală a zonei unde este amplasat parcul fotovoltaic
  • Realizarea unui iluminat perimetral cu aparate de iluminat LED
  • Montarea structurii metalice de susținere
  • Montarea a 860 panouri fotovoltaice, cu puterea instalată de 410 Wp
  • Montarea optimizatoarelor de putere în curent continuu
  • Montarea invertoarelor trifazate (6 buc. 50 kW, 1 buc 60 kW) pe suporți speciali în centrul de greutate al rețelei de curent continuu
  • Montarea prizelor de pământ
  • Pozarea și conectarea cablurilor solare (6 mmp) de la panourile fotovoltaice la invertoare prin intermediul tablourilor electrice (TS 1/TS7)
  • Pozarea în subteran și conectarea cablurilor ACYABY 3×35+16 mmp de la tablourile electrice secundare (TS 1/TS7) la tabloul electric generaL (TEG)
  • Pozarea în subteran și conectarea unui cablu ACYABY 3×240+120 mmp de la tabloul electric general (TEG) la cutia de distribuție a PTAB-ului
  • Teste punerea în funcțiune
  • Racordarea instalației la Sistemul Energetic Național
Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 5 minute

Județul Alba, model de bune practici în turismul cultural din România. Infotrip organizat în cadrul programului România atractivă
Evenimentacum O oră

Tranziție spre energie verde, la Săsciori. Primăria comunei construiește un parc fotovoltaic de 350 kW, pentru consum propriu
Evenimentacum 2 ore

FOTO Chilipir de la ANAF: Maserati din 2017, vândut de Fisc la preț de Dacia Logan
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum 4 ore

VIDEO ȘTIREA TA: Urs surprins vineri noaptea, pe o stradă dintr-un sat din Alba
Evenimentacum 9 ore

FOTO ȘTIREA TA: O groapă din asfalt, adâncă și nesemnalizată, „capcană” pentru șoferi pe o stradă din Alba Iulia
Evenimentacum o săptămână

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 2 zile

Modernizarea DJ 762 Vidrișoara ”Drumul Iancului”. Câți bani sunt cheltuiți din bugetul Consiliului Județean Alba pentru cei 6 km
Administrațieacum 2 zile

Comunicat PSD Alba: Tarife mai mari la salubritate, de anul viitor, în urma votului aleșilor PNL. PSD Alba s-a opus majorării!
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum o zi

Consiliul Concurenței verifică tranzacția prin care fabricile Napolact din România sunt preluate de către o companie maghiară
Economieacum o zi

Vești mai bune pentru românii cu credite: a scăzut indicele ROBOR la trei luni
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Ședință CSAT, joi, la Palatul Cotroceni. Procedura de doborâre a dronelor, pe ordinea de zi
Evenimentacum 3 zile

LIVE Ilie Bolojan: Am convenit ca România să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB. Precizări despre rectificarea bugetară
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 9 ore

VIDEO: Regal de kickbox și MMA la Alba Iulia. Sportivi din Alba, Sibiu și Cluj au făcut spectacol în cușca de lupte
Evenimentacum o zi

Bogdan Dobrescu, polițist de penitenciar la Penitenciarul Aiud, pe podium la Campionatul European de JiuJitsu al Poliției
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

alba iulia
Evenimentacum 11 ore

Evenimente de weekend în Alba: caravană de vâslit pe Mureș, cros, concurs de gătit, Ziua Recoltei. Program și locații
Actualitateacum 13 ore

Ziua Internațională a Astronomiei 2025: Un prilej de a privi cerul și de a redescoperi Universul
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum o zi

Avertismentul DNSC: Furt de date, sub forma identității unor companii cunoscute. Ce trebuie să știe cetățenii
Evenimentacum 5 zile

Cum poți afla dacă mașina ta este vizată de o campanie de rechemare. RAR a creat o secțiune specială pe site
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Șase copii au murit infectați cu o bacterie la Spitalul de pediatrie din Iași. Erau internați la ATI. Decesele nu au fost anunțate
Evenimentacum o zi

Ambulanțe noi pentru serviciile de urgență din Alba, achiziționate prin Programul de Dezvoltare Durabilă
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 2 zile

Elevii care au obținut media 10 la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2025 ar putea primi până la 5.000 de lei de la stat. PROIECT
Educațieacum 2 zile

Metodologia pentru cele două ore de învățare remedială obligatorii în clasele primare, din anul școlar 2025-2026, a fost aprobată
Mai mult din Educatie