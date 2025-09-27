Eveniment
Tranziție spre energie verde, la Săsciori. Primăria comunei construiește un parc fotovoltaic de 350 kW, pentru consum propriu
Tranziție spre energie verde, la Săsciori. Primăria Săsciori vrea să construiască un parc fotovoltaic cu o putere instalată de 352,6 kW, pe un teren aflat în zona satului Loman. Investiția se ridică la peste 2,7 milioane de lei.
Primăria Săsciori a lansat pe 24 septembrie, în platforma Sistemului Electronic de Achiziții Publice (SEAP),o licitație pentru înființarea unui parc fotovoltaic în comună. Valoarea totală estimată a lucrărilor este de 2.746.672,77 de lei, fără TVA.
Tranziție spre energie verde, la Săsciori
Primăria comunei Săsciori vrea să înființeze un parc de panouri fotovoltaice, cu o putere instalată pentru a satisface integral consumul propriu de energie electrică.
Potrivit documentației, generarea locală de energie electrică va conduce la economii semnificative la facturi, ce vor elibera resurse financiare care pot fi direcționate către alte proiecte de dezvoltare comunitară sau îmbunătățirea serviciilor publice, contribuind astfel la stimularea creșterii economice locale.
Prin acest proiect se urmărește înființarea unei centrale electrice fotovoltaice de tip „on- grid”, ceea ce presupune racordarea la rețeaua națională de distribuție a energiei electrice.
Între principalele activități ce vor fi desfășurate pentru construirea parcului fotovoltaic se numără:
- Prelucrarea terenului pentru aplatizarea curbelor de nivel abrupte, taluzarea și compactarea pământului
- Înființarea căilor de acces pentru activitățile de mentenanță;
- Împrejmuirea perimetrală a zonei unde este amplasat parcul fotovoltaic
- Realizarea unui iluminat perimetral cu aparate de iluminat LED
- Montarea structurii metalice de susținere
- Montarea a 860 panouri fotovoltaice, cu puterea instalată de 410 Wp
- Montarea optimizatoarelor de putere în curent continuu
- Montarea invertoarelor trifazate (6 buc. 50 kW, 1 buc 60 kW) pe suporți speciali în centrul de greutate al rețelei de curent continuu
- Montarea prizelor de pământ
- Pozarea și conectarea cablurilor solare (6 mmp) de la panourile fotovoltaice la invertoare prin intermediul tablourilor electrice (TS 1/TS7)
- Pozarea în subteran și conectarea cablurilor ACYABY 3×35+16 mmp de la tablourile electrice secundare (TS 1/TS7) la tabloul electric generaL (TEG)
- Pozarea în subteran și conectarea unui cablu ACYABY 3×240+120 mmp de la tabloul electric general (TEG) la cutia de distribuție a PTAB-ului
- Teste punerea în funcțiune
- Racordarea instalației la Sistemul Energetic Național
Urmăriți Alba24.ro și pe Google News
ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.