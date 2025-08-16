Trei bărbați reținuți după o bătaie la Gârbova. Alți doi bărbați au ajuns la spital

Trei bărbați reținuți pentru lovire și tulburarea ordinii publice, în județul Alba. Polițiștii Secției 7 Poliție Rurală Sebeș au dispus reținerea, pentru 24 de ore, a trei bărbați din localitatea Gârbova, județul Alba, cu vârste cuprinse între 22 și 41 de ani.

Aceștia sunt cercetați pentru comiterea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 14 spre 15 august, cei trei ar fi agresat fizic doi bărbați – unul de 40 de ani din municipiul Sibiu și altul de 39 de ani din localitatea Cut, județul Alba.

Incidentul a avut loc pe o stradă din Cut, în apropierea unei stații de autobuz.

În urma agresiunii, sibianul de 40 de ani a suferit leziuni care necesită 8-9 zile de îngrijiri medicale, iar bărbatul din Cut are nevoie de 6-7 zile de îngrijiri medicale.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, cei trei bărbați urmând să fie prezentați magistraților pentru dispunerea măsurilor legale.

