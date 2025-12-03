Connect with us

Trei dealeri de droguri care vindeau ceai stropit cu substanțe psihoactive și cocaină, condamnați la Tribunalul Alba

Publicat

acum 4 ore

Trei bărbați care se ocupau cu traficul de droguri, pe raza județului Alba, dar și Sibiu, au fost condamnați recent la închisoare cu executare. 

Este vorba despre trei dealeri de droguri care vindeau cocaină, dar și ceai stropit cu substanțe psihoactive. În data de 2 decembrie 2025, magistrații Tribunalului Alba au dat o primă decizie în acest caz. 

Dosarul penal a fost instrumentat de procurorii DIICOT Alba Iulia. Este vorba despre un caz clasic de trafic de droguri. Din câte se pare anchetatorii aveau informații că la sfârșitul anului 2023, unul dintre cei trei a introdus în țară, cateva sute de grame de cocaină.

Apoi, în rețeaua de consumatori a fost introdus un informator sub acoperire care a avut misiunea de a cumpăra droguri de la cei trei. De asemenea un polițist de la anti-drog a fost introdus și el în cercul de clienți ai acestora.

Cum acționau dealerii

După ce i-au filat timp de câteva luni bune și au strâns probe, anchetatorii au efectuat mai multe percheziții domiciliare în data de 13 noiembrie 2024. De atunci cei trei au fost în arest preventiv.

Magistrații au explicat cum acționau dealerii.

”Aceștia comercializau droguri de mare risc, respectiv cocaină, pe raza județelor Sibiu și Alba, la prețuri cuprinse între 60 și 100 de euro gramul. Aceștia se sprijineau reciproc în activitatea de procurare/comercializare a cocainei și în activitatea de identificare a potențialilor consumatori, fiind precauți în activitatea infracțională de comercializare a drogurilor, obișnuind să comercializeze drogurile doar persoanelor din anturajul apropiat. Pentru a comunica foloseau aplicații care oferă o criptare end-to-end, respectiv Signal, WhatsApp, Telegram, sau Snapchat, unde mesajele transmise se puteau șterge automat după vizualizare.

Existau informații că, în cursul lunii decembrie 2023, unul dintre cei trei ar fi introdus în țară, cantitatea de aproximativ 300 de grame de cocaină, substanță pe care ar fi încercat să o comercializeze pe raza comunei Jidvei, la o petrecere la un cămin cultural”, au detaliat magistrații în motivarea instanței.

De asemenea unul dintre martorii interogați în proces a declarat că dealerii vindeau și ceai stropit cu substanțe psihoactive.

Pedepsele primite

Cei trei au fost condamnați în data de  2 decembrie 2025. Constantin Daniel P., a fost condamnat la cinci ani de închisoare cu executare. Andrei G., la patru ani de închisoare cu executare, iar Gheorghe O., la patru ani și șase luni de închisoare cu executare.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

