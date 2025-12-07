Trei hoți, condamnați după de au furat catalizatoarele de la două mașini. Pedeapsă dată după patru ani la Judecătoria Blaj

Trei hoți au fost recent condamnați de magistrații Judecătoriei Blaj, după ce au furat catalizatoarele de la două mașini. Deși faptele s-au petrecut în luna ianuarie a anului 2021, o condamnare a venit abia în data de 3 decembrie 2025.

Faptele celor trei sunt relativ simple și au fost comise în noaptea de 22 spre 23 ianuarie 2021, pe raza municipiului Blaj.

Aceștia, de loc din Mureș, s-au deplasat pe strada Eroilor din oraș, iar acolo au tăiat de sub o mașină parcată un catalizator în valoare de aproximativ 5000 de lei.

Apoi, tot în noaptea respectivă, în jurul orei 3.30, au intrat într-un garaj al unui imobil aflat în construcție și au tăiat de sub o altă mașină un catalizator, tot în valoare de aproximativ 5000 de lei.

A doua zi, de dimineață au mers în Ungheni, Mureș, unde au vândut cele două catalizatoare pentru suma de 2000 de lei. De asemenea, cel care a cumpărat catalizatoarele a fost și el condamnat deoarece știa că sunt furate.

La mai bine de patru ani, pentru faptele lor, magistrații Judecătoriei Blaj i-au condamnat pe cei trei pentru furt calificat. Unul dintre ei a primit o condamnare de trei ani și o lună închisoare (mai avea și alte condamnări la activ), altul doi ani și nouă luni de închisoare, cel de al treilea a primit și el trei ani de închisoare (la fel avea mai multe condamnări și fapte la activ).

Cel care a cumpărat catalizatoarele a fost și el condamnat la un an și zece luni de închisoare cu suspendare.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

