Trei morți, dintre care doi copii, într-un accident cumplit produs pe DN 6. Impact între un camion și un microbuz de marfă

Trei morți, dintre care doi copii, într-un accident cumplit produs pe DN 6, în Caraș-Severin. Accidentul s-a produs duminică, între localitățile Cornea și Domașnea, între un camion și un microbuz de marfă.

Din primele cercetări efectuate de polițiști, s-a stabilit că accidentul s-a produs pe DN 6 s-a produs după ce șoferul camionului a pătruns pe sensul opus de mers și a intrat în coliziune frontală cu microbuzul de marfă.

În urma coliziunii, au murit șoferul microbuzului, în vârstă de 58 de ani și a doi copii în vârstă de 16, respectiv 13 ani.

Conducătorul camionului, în vârstă de 50 de ani, a fost rănit ușor, transmite Mediafax.

Traficul rutier în zonă era blocat complet la ora 17:00, autoturismele fiind deviate pe următoarele rute alternative: DC 34 Mehadica – DJ 608 Luncavița – Teregova – DN 6, precum și pe ruta Plugova – DJ 608 – Cornereva – Rusca – DN 6.

La fața locului s-au deplasat de urgență pompierii din cadrul Detașamentului Caransebeș și Punctului de Lucru Băile Herculane, cu o autospecială de stingere cu modul de descarcerare, o autospecială de descarcerare, o ambulanță SMURD, precum si două ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță.

De asemenea, a fost solicitat și elicopterul SMURD din cadrul Punctului Aeromedical Caransebeș.

În urma evenimentului rutier, din microbuz au fost extrase 3 victime decedate, au transmis autoritățile.

Șoferul camionului a primit îngrijiri medicale la fața locului și a fost transportat la spital de către echipajul Serviciului Județean de Ambulanță.

Polițiștii fac cercetări pentru a stabili cu exactitate cauza producerii accidentului.

