Uber închide serviciul de ride-sharing partajat în România. Pasagerii nu mai pot împărți costurile la cursele în aceeași direcție

Uber renunță la serviciul de ride-sharing partajat în România- cunoscut sub denumirea UberX Share. Acest serviciu care era disponibil și în Alba Iulia le permitea pasagerilor care se deplasau în aceeași direcție să împartă o cursă, beneficiind de tarife mai mici cu până la 30% comparativ cu serviciul clasic UberX.

Măsura a intrat în vigoare din 10 octombrie 2025, potrivit unei înștiințări transmisă de companie, publicată de economica.net.

UberX Share a fost lansat în România în februarie 2024, cu scopul de a promova mobilitatea sustenabilă, reducerea aglomerației și scăderea emisiilor de carbon.

La momentul lansării, compania sublinia că tarifarea mai accesibilă este esențială pentru utilizatori, mai ales în contextul creșterii costurilor de trai, și că un astfel de produs ar putea sprijini integrarea transportului partajat, a micro-mobilității și a transportului public într-un ecosistem comun.

Uber este prezent în 31 de orașe din România: Alba Iulia, Arad, Bacău, Baia Mare, Bistrița, Botoșani, Brăila, Brașov, București, Buzău, Cluj-Napoca, Constanța, Craiova, Drobeta-Turnu Severin, Focșani, Galați, Iași, Oradea, Pitești, Ploiești, Râmnicu Vâlcea, Reșița, Satu Mare, Sibiu, Slobozia, Suceava, Târgu Jiu, Târgu Mureș, Târgoviște, Tulcea, Timișoara.

Fraude masive la companii de ride-sharing descoperite de ANAF

Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a efectuat o amplă acțiune de control la nivel național, în urma căreia au fost identificate nereguli la 128 de firme de transport alternativ.

Citește și Fraudă masivă la companii ride-sharing, descoperită de Antifraudă ANAF: șoferi fără contracte de muncă, mașini fără case de marcat

Inspectorii au descoperit că numeroase companii funcționau fără a declara veniturile și fără a înregistra legal contractele de muncă ale șoferilor. Prejudiciul total calculat depășește 175 milioane de lei (aproximativ 35 de milioane de euro).

Printre metodele de fraudă se numără:

  • folosirea de contracte de comodat fictive pentru a ascunde raporturile de muncă;
  • plăți „la negru” și nedeclararea veniturilor către Fisc;
  • muncă subdeclarată sau fără forme legale, care îi privează pe șoferi de drepturile la pensie și sănătate;
  • omisiunea înregistrării veniturilor și a obligațiilor fiscale.

Pentru recuperarea prejudiciilor, DGAF a dispus măsuri asigurătorii pe conturi și active ale operatorilor de transport alternativ. În unele cazuri, activitatea a fost suspendată temporar, după ce s-au descoperit flote de zeci sau sute de autoturisme fără aparate de marcat electronice fiscale, deși încasau curse în numerar.

