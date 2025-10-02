Un accident mortal în sensul giratoriu din Sebeș, detaliat de un șofer de TIR implicat. Cum au judecat magistrații din oraș cazul

Un șofer profesionist, șofer de TIR, a fost condamnat în primă instanță, în urma unui accident mortal în care a fost implicat în urmă cu mai bine de trei ani. În data de 1 octombrie 2025, magistrații Judecătoriei Sebeș au dat o primă decizie în acest caz.

Accidentul s-a petrecut pe D1, la intrarea în Sebeș, în data de 8 iunie 2022, în jurul orei 16.10. Victima în accidentul mortal a fost un biciclist care a fost lovit de autocamionul pe care în conducea șoferul.

Șoferul a declarat în fața instanței că nu a văzut biciclistul din cauza unghiului mort.

Accidentul mortal, detaliat de șofer

În motivarea instanței, magistrații au detaliat modul în care s-a produs tragedia. Accidentul a avut loc în giratoriul care facilitează intrarea în Sebeș. Șoferul a declarat în instanță că la ieșirea de pe autostradă s-a încadrat pe breteaua de ieșire din apropierea fabricii Kronospan. Când a ajuns în dreptul indicatorului „Cedează trecerea” s-a oprit, moment în care o camionetă care circula în fața sa a pătruns în sensul giratoriu.

A auzit o bubuitură

În acel moment, fără a observa circulând în interiorul sensului giratoriu bicicleta condusă de victima, a pus în mișcare ansamblul de vehicule și a pătruns în sensul giratoriu cu intenția de a-l părăsi la prima ieșire spre dreapta. La un moment dat a auzit o bubuitură în zona din față a capului tractor, a oprit și a coborât din cabină întrucât a avut convingerea că a lovit un obiect care ar fi putut să cadă din bena camionetei care se deplasa în fața sa.

Ajungând în fața autotractorului a văzut o bicicletă prinsă sub bara din față, iar sub autotractor a observat corpul victimei. A anunţat evenimentul prin serviciul 112, conştient fiind că faţă de leziunile observate, victima avea şanse minime de supravieţuire.

Nu a observat victima din cauza unghiului mort

În faţa instanţei, inculpatul a arătat că nu a observat în niciun fel victima din cauza unghiului mort, că nu a fost implicat în niciun eveniment rutier în ultimii 5 ani şi nici nu a fost sancţionat contravenţional.

De asemenea, în documentele emise de instanță este scris că biciclistul era sub infuența băuturilor alcoolice, la necropsie a relevat o alcoolemie de 0,18 g‰.

Ce a spus expertul în accidente

”În instanță expertul a stabilit că starea de pericol potențial s-a declanșat în momentul în care ansamblul de vehicule conduse de către inculpat s-a apropiat de intersecția cu sens giratoriu, iar starea de pericol iminent a fost creată tot de acesta, în momentul în care a pătruns în sensul giratoriu fără să acorde prioritate de trecere bicicletei.

Cu privire la posibilitățile de evitare, expertul a stabilit că inculpatul ar fi putut evita impactul dacă ar fi acordat prioritate de trecere bicicletei”, au notat magistrații în motivarea instanței.

Decizie în instanță

Șoferul de TIR a fost condamnat în primă instanță la 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, cu suspendare. Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel la instanța superioară.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News