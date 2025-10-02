Connect with us

Un accident mortal în sensul giratoriu din Sebeș, detaliat de un șofer de TIR implicat. Cum au judecat magistrații din oraș cazul

acum O oră

Un șofer profesionist, șofer de TIR, a fost condamnat în primă instanță, în urma unui accident mortal în care a fost implicat în urmă cu mai bine de trei ani. În data de 1 octombrie 2025, magistrații Judecătoriei Sebeș au dat o primă decizie în acest caz. 

Accidentul s-a petrecut pe D1, la intrarea în Sebeș, în data de 8 iunie 2022, în jurul orei 16.10. Victima în accidentul mortal a fost un biciclist care a fost lovit de autocamionul pe care în conducea șoferul.

Șoferul a declarat în fața instanței că nu a văzut biciclistul din cauza unghiului mort.

Accidentul mortal, detaliat de șofer

În motivarea instanței, magistrații au detaliat modul în care s-a produs tragedia. Accidentul a avut loc în giratoriul care facilitează intrarea în Sebeș. Șoferul a declarat în instanță că la ieșirea de pe autostradă  s-a încadrat pe breteaua de ieșire din apropierea fabricii Kronospan. Când a ajuns în dreptul indicatorului „Cedează trecerea” s-a oprit, moment în care o camionetă care circula în fața sa a pătruns în sensul giratoriu.

A auzit o bubuitură

În acel moment, fără a observa circulând în interiorul sensului giratoriu bicicleta condusă de victima, a pus în mișcare ansamblul de vehicule și a pătruns în sensul giratoriu cu intenția de a-l părăsi la prima ieșire spre dreapta. La un moment dat a auzit o bubuitură în zona din față a capului tractor, a oprit și a coborât din cabină întrucât a avut convingerea că a lovit un obiect care ar fi putut să cadă din bena camionetei care se deplasa în fața sa.

Ajungând în fața autotractorului a văzut o bicicletă prinsă sub bara din față, iar sub autotractor a observat corpul victimei. A anunţat evenimentul prin serviciul 112, conştient fiind că faţă de leziunile observate, victima avea şanse minime de supravieţuire.

Nu a observat victima din cauza unghiului mort

În faţa instanţei, inculpatul a arătat că nu a observat în niciun fel victima din cauza unghiului mort, că nu a fost implicat în niciun eveniment rutier în ultimii 5 ani şi nici nu a fost sancţionat contravenţional.

De asemenea, în documentele emise de instanță este scris că biciclistul era sub infuența băuturilor alcoolice, la necropsie a relevat o alcoolemie de 0,18 g‰.

Ce a spus expertul în accidente

”În instanță expertul a stabilit că starea de pericol potențial s-a declanșat în momentul în care ansamblul de vehicule conduse de către inculpat s-a apropiat de intersecția cu sens giratoriu, iar starea de pericol iminent a fost creată tot de acesta, în momentul în care a pătruns în sensul giratoriu fără să acorde prioritate de trecere bicicletei.

Cu privire la posibilitățile de evitare, expertul a stabilit că inculpatul ar fi putut evita impactul dacă ar fi acordat prioritate de trecere bicicletei”, au notat magistrații în motivarea instanței.

Decizie în instanță

Șoferul de TIR a fost condamnat în primă instanță la 2 (doi) ani şi 6 (şase) luni pentru săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, cu suspendare. Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel la instanța superioară.

