Un asteroid uriaș, de dimensiunea unui zgârie-nori, va trece joi pe lângă Pământ. Unde va putea fi observat live

Un asteroid uriaș, cu un diametru între 130 și 290 de metri, catalogat drept „potențial periculos”, va trece joi, 18 septembrie, la mică distanță de Pământ, informează Live Science. Asteroidul 2025 FA22 este suficient de mare pentru a șterge de pe hartă un oraș major în cazul unei coliziuni cu Pământul.

Roca spațială va ajunge la distanța minimă față de noi în primele ore ale zilei de joi (18 septembrie), la circa 835.000 de kilometri de planeta noastră — respectiv puțin peste dublul distanței Pământ-Lună — și va călători cu aproximativ 38.600 km/h.

Asteroidul a fost descoperit în martie de telescopul Pan-STARRS 2 din Hawaii. La scurt timp după descoperire, oamenii de știință au calculat o probabilitate de 0,01% ca asteroidul să lovească Pământul la revenirea sa din 23 septembrie 2089. Această ipoteză i-a adus pentru scurt timp primul loc pe lista ESA cu obiecte cosmice cu risc de impact. Ulterior, observațiile suplimentare au arătat că nu există niciun pericol, iar în luna mai asteroidul a fost eliminat complet de pe lista de risc.

ESA a precizat într-un comunicat că „observațiile prioritare de urmărire au permis astronomilor să rafineze traiectoria asteroidului și să excludă orice risc de impact”.

Unde poate fi observat live

Trecerea de joi va putea fi urmărită live printr-o transmisiune gratuită realizată de Virtual Telescope Project din Italia. Roca ar putea atinge o magnitudine aparentă de 13, suficient de luminoasă pentru a fi observată cu un telescop amator performant sau cu binocluri astronomice.

Cercetători din întreaga lume, inclusiv cei de la radarul NASA din Goldstone, California, vor monitoriza asteroidul pentru a-i determina dimensiunile și forma.

Rețeaua Internațională de Avertizare pentru Asteroizi (IAWN) va folosi acest survol ca exercițiu de pregătire, simulând un scenariu în care 2025 FA22 ar fi încă o amenințare pentru anul 2089.

„Deși 2025 FA22 nu reprezintă niciun pericol, exersarea capacității noastre de a măsura proprietățile unui asteroid este importantă, deoarece acestea influențează modul în care ar reacționa la o eventuală tentativă de deviere de pe o traiectorie de coliziune cu Pământul”, au transmis reprezentanții ESA.

