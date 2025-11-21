Un bărbat care a furat o pungă cu bomboane din Selgros Alba Iulia, nu și-a recunoscut fapta, dar a scăpat de dosarul penal

Timp de câteva luni, un bărbat din Alba Iulia a avut pe numele său un dosar de furt, dosar deschis de polițiștii din oraș. În data de 18 noiembrie 2025, maigstrații Judecătoriei Alba Iulia au dat o decizie în acest caz.

Fapta pentru care a avut un dosar penal pe numele său, s-a petrecut în magazinul Selgros din Alba Iulia. Totul s-a întâmplat în data de 20 mai 2025, în jurul orei 13.10. Atunci a sustras o pungă de bomboane, trecând de casele de marcat fără a achita contravaloarea acesteia în cuantum de 17 lei.

Fiind audiat în calitate suspect,”nu a recunoscut comiterea infracțiunii de furt reținută în sarcina sa și nu și-a manifestat acordul cu privire la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității, în cazul în care va fi găsit vinovat”, au notat magistrații Judecătoriei Alba Iulia.

Totuși, deși nu a recunoscut fapta, bărbatul nu va mai ajunge în fața instanței. Mai exact, anchetatorii au cerut închiderea dosarului penal deoarece prejudiciul era infim, a fost recuperat, iar procesul ar costa mult prea mult în comparație cu cele petrecute. Drept urmare, anchetatorii au cerut renunțarea la urmărirea penală, iar judecătorii au admis cererea.

Dosarul a fost închis, iar bărbatul a scăpat de acuzații. Decizia magistraților a fost definitivă.

