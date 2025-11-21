Connect with us

Eveniment

Un bărbat care a furat o pungă cu bomboane din Selgros Alba Iulia, nu și-a recunoscut fapta, dar a scăpat de dosarul penal

Publicat

acum O oră

Timp de câteva luni, un bărbat din Alba Iulia a avut pe numele său un dosar de furt, dosar deschis de polițiștii din oraș. În data de 18 noiembrie 2025, maigstrații Judecătoriei Alba Iulia au dat o decizie în acest caz. 

Fapta pentru care a avut un dosar penal pe numele său, s-a petrecut în magazinul Selgros din Alba Iulia. Totul s-a întâmplat în data de 20 mai 2025, în jurul orei 13.10. Atunci a sustras o pungă de bomboane, trecând de casele de marcat fără a achita contravaloarea acesteia în cuantum de 17 lei.

Fiind audiat în calitate suspect,”nu a recunoscut comiterea infracțiunii de furt reținută în sarcina sa și nu și-a manifestat acordul cu privire la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității, în cazul în care va fi găsit vinovat”, au notat magistrații Judecătoriei Alba Iulia.

Totuși, deși nu a recunoscut fapta, bărbatul nu va mai ajunge în fața instanței. Mai exact, anchetatorii au cerut închiderea dosarului penal deoarece prejudiciul era infim, a fost recuperat, iar procesul ar costa mult prea mult în comparație cu cele petrecute. Drept urmare, anchetatorii au cerut renunțarea la urmărirea penală, iar judecătorii au admis cererea.

Dosarul a fost închis, iar bărbatul a scăpat de acuzații. Decizia magistraților a fost definitivă.

Etichete:

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Actualitateacum 15 minute

Screening extins pentru nou-născuți: De la 3 la 18 biomarkeri testați din 2026
Blajacum 31 de minute

Luni, 24 noiembrie: Două localități din Alba vor rămâne temporar fără apă potabilă. Precizările Apa CTTA
Economieacum 46 de minute

ANAF introduce Declarația Unică precompletată începând cu veniturile aferente anului 2025. Cine trebuie să o depună. OFICIAL
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

VIDEO ȘTIREA TA: La un pas de accident pe un drum din Alba. Depășire periculoasă în trafic
Evenimentacum 2 săptămâni

VIDEO: Gunoaie abandonate într-un cartier mărginaș al municipiului Alba Iulia. Canapea ”la ofertă”
Evenimentacum 4 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Trăsuri din Cetatea Alba Carolina, vandalizate și scrise cu markerul. Polițiștii îi caută pe autori
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 5 ore

Primăria Alba Iulia își face firmă de transport public local. Va avea un administrator din societatea civilă și trei consilieri
Administrațieacum o zi

FOTO: Cum va arăta parcul tematic cu insule plutitoare și zonă terapeutică pe apă din Blaj. Contractul de 27 milioane lei, semnat
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 46 de minute

ANAF introduce Declarația Unică precompletată începând cu veniturile aferente anului 2025. Cine trebuie să o depună. OFICIAL
Economieacum o zi

Kronospan a finalizat achiziția fabricii Ziegler din Sebeș, aflată în insolvență. Ce se întâmplă cu locurile de muncă
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 6 ore

AUR a plătit 450.000 de euro pentru O SINGURĂ EMISIUNE cu George Simion, la Realitatea TV. AEP a tăiat sume uriașe din cheltuieli
Evenimentacum o zi

Comunicat Adrian Bara: Reparăm o nedreptate față de moți. Inițiativă pentru continuarea acordării reducerilor la taxe și impozite
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 19 ore

Păltiniș Arena deschide sezonul de schi cu o pârtie cu zăpadă conservată peste vară. Primul sistem de snow-farming din România
Evenimentacum 19 ore

Sâmbătă: Crosul Unirii – ediția 56, la Alba Iulia. Competiție sportivă de tradiție, în Șanțurile Cetății Alba Carolina. PROGRAM
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

Festival de România 2025: Voltaj, Mihai Mărgineanu, Damian&Brothers, Marius Mihalache și alții fac Alba Iulia să vibreze. PROGRAM
Evenimentacum 4 ore

VIDEO Cristina Cândea de la Ryma a devenit Queenstina. Și-a lansat piesa „Milion” cu care participă la concursul Artiști la Reboot
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 6 ore

O firmă din Cluj-Napoca dezvoltă prima rachetă de croazieră autonomă cu inteligență artificială din România. Ce caracteristici are
schimbari la whatsapp
Evenimentacum 7 ore

LISTA telefoanelor care rămân fără WhatsApp în 2026. Sunt vizate modele de iPhone, Motorola, Sony, Samsung, HTC și LG
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 15 minute

Screening extins pentru nou-născuți: De la 3 la 18 biomarkeri testați din 2026
Evenimentacum 22 de ore

Ministrul Sănătății anunță extinderea listei de medicamente compensate. În ce domenii s-au introdus tratamente noi
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Bacalaureat 2024
Educațieacum 18 ore

Cum se vor da teme de rezolvat acasă pentru elevi. Reguli ce trebuie respectate de profesori, în perioadele de cursuri și vacanțe
Educațieacum o zi

Burse pentru studenți 2025: cum vor fi completate fondurile pentru plata burselor. Anunțul ministrului Educației
Mai mult din Educatie