Un bărbat din Aiud a ajuns la închisoare. Cât va sta după gratii pentru mărturie mincinoasă și tăiere ilegală de arbori

Un bărbat de 47 de ani din Aiud a ajuns la închisoare pentru mărturie mincinoasă și tăiere ilegală de arbori.

Potrivit IPJ Alba, la data de 15 decembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din Aiud au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 47 de ani, din municipiul Aiud, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 15 decembrie 2025, de către Judecătoria Aiud.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 6 luni și 10 zile închisoare, pentru săvârșirea infracțiunilor de mărturie mincinoasă și tăiere fără drept de arbori.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepse

