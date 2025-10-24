Connect with us

Un bărbat din Alba, controlor de calitate la Kaufland, a primit șpagă livrată cu elicopterul de către un om de afaceri

Ratele românilor vor crește

Publicat

acum 54 de secunde

Un bărbat în vârstă de 44 de ani, din Ocna Mureș, care a primit mită de la un om de afaceri din Bihor, va ajunge în fața magistraților Tribunalului Alba. 

Mai exact, L.D., din Alba era angajat al depozitului logistic Kaufland din Turda și a primit peste 40.000 de lei, de la administratorul unei firme care furniza fructe de pădure, pentru a trece cu vederea unele nereguli ale produselor. 

Reporterii de la bihoreanul.ro au evidențiat modul inedit în care bărbatul a primit sume de bani de la afaceristul din Bihor. Din câte se pare afaceristul este un cunoscut al zonei. Ar fi vorba despre Gal Dumitru, care ar fi dus o parte din bani, în Ocna Mureș cu elicopterul.

Cazul a fost comunicat de reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor. Angajatul depozitului a recunoscut fapta și a semnat un acord de recunoaștere al vinovăției cu procurorul de caz.

Ce au reținut procurorii

”Fapta a constat în aceea că inculpatul, angajat în fapt ca controlor calitate legume-fructe la centrul logistic Turda, din localitatea MV, al unui retailer, în perioada 01.04.2024 – 07.10.2024, a primit atât prin transfer bancar, cât și în urma unor întâlniri personale, de la inculpatul G.D., administratorul furnizorului de fructe de pădure SC D din municipiul Beiuș, suma totală de 42.830 lei (două transferuri bancare și două remiteri personale), în legătură cu îndeplinirea unui act ce intra în atribuțiile sale de serviciu sau cu îndeplinirea unui act contrar acestora, respectiv acceptarea mărfii livrate de SC D la centrul logistic Turda al K Romania, indiferent dacă aceasta era conformă sau prezenta neconformități”, au notat procurorii din Bihor, într-un comunicat de presă.

Inculpatul din dosar a semnat un acord de recunoaștere al vinovăției pentru pedeapsa cu închisoarea de 1 an și 10 luni, cu suspendare.

De asemenea nu mai are dreptul de a lucra ca și controlul calitate legume fructe în cadrul Kaufland pe o durată de doi ani.

”În cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile și mobile prezente și viitoare, precum și poprirea sumelor de bani deținute de inculpat, acesta transferând benevol suma de 42.830 lei în subcontul deschis de ANABI la o unitate bancară”, au mai notat magistrații.

Șpagă cu elicopterul

Potrivit reporterilor de la bihoreanul.ro, în cazul angajatului Kaufland vizat de ancheta actuală, omul de afaceri din Beiuș a dus ostentația la rang de spectacol: îi vira mita direct în contul bancar sau i-o livra personal, cu elicopterul, în Ocna Mureș, orașul unde locuia acesta.

Acordul de recunoaștere al vinovăției va fi analizat de magistrații Tribunalului Alba. Momentan dosarul nu a fost înregistrat pe rolul instanței.

