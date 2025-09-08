Un bărbat din Blaj care a vrut să violeze o vârstnică nu este de acord cu arestarea preventivă. A făcut apel la decizia instanței

Un bărbat din Blaj care este cercetat pentru infracțiunea de tentativă de viol, nu a fost de acord cu măsura arestării preventive. Mai exact, în data de 4 septembrie 2025, magistrații Judecătoriei Blaj l-au plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Acesta a făcut apel la decizia instanței, apelul fiind înregistrat pe rolul Tribunalului Alba.

Apelul va fi judecat luni, 8 septembrie, pe rolul Tribunalului Alba.

Este vorba despre Virgil S., un bîrbat în vârstă de 66 de ani, care a vrut să violeze o femeie în vârstă de 77 de ani. Acțiunea acestuia a fost oprită de bărbatul femeii.

Cazul a fost comunicat de reprezentanții IPJ Alba, în buletinul de presă din data de 4 septembrie 2025. Potrivit oamenilor legii, bărbatul s-a îmbătat și a intrat într-o locuință din Blaj, peste o femeie de 77 de ani.

Acesta a vrut să întrețină relații intime cu femeia în vârstă de 77 de ani. Vârstnica a fost salvată de concubin. Apoi oamenii au alertat polițiștii.

Potrivit IPJ Alba, la data de 3 septembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din Blaj au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat de 66 de ani, din Blaj, care este cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de violare de domiciliu și agresiune sexuală.

Din cercetările efectuate de polițiști, a reieșit că, fiind sub influența băuturilor alcoolice, bărbatul a pătruns, fără drept, într-un imobil din Blaj și ar fi încercat să întrețină relații intime cu o femeie de 77 de ani, care se afla în imobil, acțiunea fiind întreruptă de concubinul femeii.

