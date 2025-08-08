Un bărbat din Câmpeni și-a câștigat libertatea în instanță. A fost eliberat din arest preventiv de magistrații Tribunalului Alba

Un bărbat care a fost arestat preventiv de magistrații din Câmpeni a fost pus în libertate de judecătorii Tribunalului Alba. Este vorba despre Gheorghe I.B., care a fost arestat preventiv la propunerea procurorilor din Câmpeni în data 5 august. Câteva zile mai târziu, în urma apelului, bărbatul a fost lăsat liber.

Mai exact, acesta a fost arestat preventiv și este suspect într-un caz de distrugere. Bărbatul ar fi incendiat o cabană, în urmă cu două luni. Acesta ar fi fost pus atunci sub control judiciar, însă nu ar fi respectat obligațiile.

Drept urmare, în data de 5 august procurorii din Câmpeni au cerut arestarea preventivă, iar judecătorii au admis cererea.

Bărbatul a făcut apel, iar dosarul a ajuns la instanța superioară, Tribunalul Alba. La instanța din Alba Iulia, magistrații au admis apelul bărbatului.

Mai exact au anulat arestarea preventivă luată de judecătorii din Câmpeni.

”Dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului B.I. Gheorghe, dacă nu este reţinut sau arestat în altă cauză, aflat în Centrul de Reținere și Arest Preventiv Alba”, se arată în motivarea instanței.

VEZI ȘI: Bărbat din Câmpeni, arestat preventiv pentru incendierea unei cabane din lemn, în Apuseni, la începutul verii

Drept urmare acesta va fi eliberat de sub arestul preventiv.

Potrivit IPJ Alba, din cercetări a reieșit că, la data de 4 iunie 2025, bărbatul ar fi incendiat un imobil aflat pe raza localității Dealul Bistrii, aparținând unei persoane din municipiul București. Acțiunea lui a pus în pericol și alte bunuri, în imediata apropiere, fiind teren cu vegetație forestieră.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News