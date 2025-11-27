Connect with us

Eveniment

Un bărbat dintr-un sat din Alba a învins în instanță compania de transport public din Cluj. A fost amendat că nu a capsat biletul

Publicat

acum 2 ore

Un bărbat dintr-un sat din Alba a mers în instanță după ce a fost amendat de controlorii de bilete din Cluj Napoca. Mai exact a primit o amendă de 200 de lei deoarece nu și-a capsat biletul. 

Amenda a fost primită în urmă cu mai bine de un an, dar o decizie în primă instanță a venit abia în data de 25 noiembrie 2025, pe rolul Judecătoriei Aiud. 

Cazul în sine este unul foarte simplu: Bărbatul din satul Rădești, a mers în data de 8 august 2024 la Cluj. Acesta și-a luat un bilet și s-a urcat în autobuzul care merge pe linia cinci.

Însă bărbatul nu a validat biletul, mai exact nu l-a capsat. În timpul cursei, în autobuz au urcat controlorii. Aceștia au văzut că bărbatul are un bilet cumpărat, însă pe care nu l-a validat.

Bărbatul le-a spus că nu știa că trebuie să și valideze biletul. Drept urmare l-au amendat cu suma de 200 de lei. Însă bărbatul a mers în instanță.

Ce au decis magistrații

La mai bine de un an de la amendă, magistrații au considerat că măsura a fost prea dură.

”(…) instanţa apreciază că aplicarea sancţiunii amenzii  este disproporţionată. Instanţa consideră că sancţiunea avertismentului este suficientă pentru a-l determina pe contestator să respecte obligaţiile ce îi revin în materia normelor de conduită în mijloacele de transport public local de persoane, urmând ca, în situaţia în care recidivează, să se aprecieze necesitatea aplicării unei sancţiuni pecuniare.

La stabilirea sancţiunii avertismentului, instanţa a avut în vedere faptul că intimata nu a suferit vreo pierdere financiară deoarece biletul a fost validat în prezența agentului constatator”, au notat magistrații.

Drept urmare au anulat amenda de 200 de lei și au înlocuit-o cu un avertisment. Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Ultimele articole pe alba24
2 Comentarii

2 Comentarii

  1. Cititor

    joi, 27.11.2025 at 09:25

    Poate 20 e nivelul de IQ a celui care a scris acest articol? Radesti, 20 de locuitori? Informare zero!
    P.S. dupa bunul obicei stiu ca nu publicati comentariile care nu va convin, deoarece nu sunteti o publicatie serioasa, dar nu e problema, deja rade lumea de gafa

    Răspunde

  2. Cristian Panu

    joi, 27.11.2025 at 09:38

    Salut cititor, iti raspund chiar eu, cel cu IQ-ul de 20. Uite ca ti-a fost aprobat comentariul, chiar de catre cel pe care il jignesti. Mai mult de atata democratie chiar nu poti avea parte, nu? in al doilea rand, multumim pentru atentionare, a fost o eroare produsa din graba. Cat despre cei care rad de gafa, aia e, azi rad ei, maine poate radem noi :).
    O zi faina.

    Răspunde

