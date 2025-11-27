Un bărbat dintr-un sat din Alba a învins în instanță compania de transport public din Cluj. A fost amendat că nu a capsat biletul

Un bărbat dintr-un sat din Alba a mers în instanță după ce a fost amendat de controlorii de bilete din Cluj Napoca. Mai exact a primit o amendă de 200 de lei deoarece nu și-a capsat biletul.

Amenda a fost primită în urmă cu mai bine de un an, dar o decizie în primă instanță a venit abia în data de 25 noiembrie 2025, pe rolul Judecătoriei Aiud.

Cazul în sine este unul foarte simplu: Bărbatul din satul Rădești, a mers în data de 8 august 2024 la Cluj. Acesta și-a luat un bilet și s-a urcat în autobuzul care merge pe linia cinci.

Însă bărbatul nu a validat biletul, mai exact nu l-a capsat. În timpul cursei, în autobuz au urcat controlorii. Aceștia au văzut că bărbatul are un bilet cumpărat, însă pe care nu l-a validat.

Bărbatul le-a spus că nu știa că trebuie să și valideze biletul. Drept urmare l-au amendat cu suma de 200 de lei. Însă bărbatul a mers în instanță.

Ce au decis magistrații

La mai bine de un an de la amendă, magistrații au considerat că măsura a fost prea dură.

”(…) instanţa apreciază că aplicarea sancţiunii amenzii este disproporţionată. Instanţa consideră că sancţiunea avertismentului este suficientă pentru a-l determina pe contestator să respecte obligaţiile ce îi revin în materia normelor de conduită în mijloacele de transport public local de persoane, urmând ca, în situaţia în care recidivează, să se aprecieze necesitatea aplicării unei sancţiuni pecuniare.

La stabilirea sancţiunii avertismentului, instanţa a avut în vedere faptul că intimata nu a suferit vreo pierdere financiară deoarece biletul a fost validat în prezența agentului constatator”, au notat magistrații.

Drept urmare au anulat amenda de 200 de lei și au înlocuit-o cu un avertisment. Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

