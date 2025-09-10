Connect with us

Eveniment

Un deținut al Penitenciarului Aiud s-a enervat după ce nu a primit un trabuc. Ce a urmat i-a adus o nouă pedeapsă. Ce a făcut

Publicat

acum O oră

Un deținut al Penitenciarului Aiud care a provocat mai multe distrugeri și-a aflat recent pedeapsă. Mai exact în data de 5 septembrie 2025, magistrații Judecătoriei Aiud l-au condamnat pe acesta pentru o serie de distrugeri.

Bărbatul a distrus în zile diferite mai multe bunuri din camere de detenție. De la geamuri la saltele, deținutul nu a iertat nimic, fie că le-a spart sau incendiat.

Faptele s-au petrecut în perioada septembrie 2021 octombrie 2022. La momentul aflării pedepsei din acest dosar, bărbatul se află încă închis în închisoarea din Aiud.

Spre exemplu în data de 11 septembrie 2021, din cauza faptului că s-a enervat pe colegul de camerp a început să spargă geamurile. Acesta a fost găsit cu mâinile rănite și dus la spital.

În iulie 2022, a luat televizorul din perete și a dat cu el de pământ. Atunci s-a enervat din cauza faptului că i-a dat unui deținut mai multe pastile, iar în locul lor trebuia să primească un trabuc. Însă acest fapt nu s-a mai produs.

Peste două luni s-a enervat iar, pe un deținut aflat în altă cameră și drept urmare a spart iar geamurile de la celulă.

În data de 24 septembrie 2022, a incendiat două saltele deoarece voia să fie relocat în altă cameră. Incendierea a avut loc în jurul orei 8.00. Apoi, câteva ore mai târziu a distrus chiuveta de la baie.

În total acesta a fost trimis în judecată pentru cinci acte de distrugere. Pentru faptele sale, la mai bine de trei ani de la comiterea lor a fost condamnat la pedeapsa de un an, șase luni și 20 de zile de închisoare. Pedeapsa s-a adăugat la cea principală.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

 

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 27 de minute

VIDEO: Accident rutier cu două autoturisme pe șoseaua de centură din Alba Iulia. Intervin pompierii și echipajele medicale
Evenimentacum 27 de minute

Cum a fost prins un spărgător de locuințe din Blaj. O urmă l-a putut plasa la locul unei fapte: Ce a reușit să fure
Evenimentacum O oră

Un deținut al Penitenciarului Aiud s-a enervat după ce nu a primit un trabuc. Ce a urmat i-a adus o nouă pedeapsă. Ce a făcut
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum o săptămână

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 3 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum 4 săptămâni

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

zile libere 2025
Administrațieacum o zi

Angajări la stat: posturi vacante în instituții publice din Alba, în luna septembrie. Calendarul concursurilor și condiții
Administrațieacum o zi

Adăpostul pentru câinii fără stăpân din Alba Iulia va fi extins. Primăria a demarat achiziția pentru lucrări
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 19 ore

Carduri de energie 2025: ghid complet pentru ajutorul de la stat de 50 de lei pe lună privind achitarea facturilor la energie
Economieacum 20 de ore

România trăiește pe datorie. Bolojan: ”La fiecare trei lei pe care îi cheltuim ca să funcţionăm, un leu este luat împrumut”
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 3 zile

Parlamentul votează duminică patru moțiuni de cenzură depuse de AUR, SOS și POT împotriva guvernului Bolojan
Administrațieacum o săptămână

LIVE: Premierul Ilie Bolojan, despre reforma administrației publice locale. Câte posturi vor fi desființate
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 11 ore

SCOR FINAL Cipru-România: A doua repriză, de coșmar pentru tricolori. Ciprioții au dominat și au egalat
Evenimentacum 23 de ore

Rezultate excelente obținute de boxerii de la CS Unirea Alba Iulia, antrenați de Nicolae Paștiu, la Centura Păltiniș
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 12 ore

VIDEO Marius Rus, crescător de câini pentru stânele de oi, prezent la ”Coborâtul oilor de la Loman”: Ciobanești versus kangali
vremea in alba prognoza meteo canicula
Evenimentacum 14 ore

A treia cea mai caldă lună august, în 2025, înregistrată de la începutul măsurătorilor meteo. Care sunt recordurile de temperatură
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum 3 zile

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum 2 săptămâni

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum 5 zile

Apel pentru donare sânge, la Centrul de Transfuzie Sanguină Alba. Este nevoie URGENTĂ de grupa AB pozitiv
Evenimentacum 6 zile

CASS 2025 pentru persoane aflate în întreținerea unui asigurat. Cum se calculează și cum se plătește. Precizări oficiale ANAF
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Actualitateacum 10 ore

Tineri din Alba, beneficiari ai programelor naționale „Tabere Studențești de Vară” și „Tabere Sociale pentru Copii și Tineri” 2025
Educațieacum 11 ore

Admitere liceu 2026: repartizarea computerizată va fi în 22 iulie. Reguli de înscriere, calendar și calcularea mediei
Mai mult din Educatie