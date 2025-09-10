Un deținut al Penitenciarului Aiud s-a enervat după ce nu a primit un trabuc. Ce a urmat i-a adus o nouă pedeapsă. Ce a făcut

Un deținut al Penitenciarului Aiud care a provocat mai multe distrugeri și-a aflat recent pedeapsă. Mai exact în data de 5 septembrie 2025, magistrații Judecătoriei Aiud l-au condamnat pe acesta pentru o serie de distrugeri.

Bărbatul a distrus în zile diferite mai multe bunuri din camere de detenție. De la geamuri la saltele, deținutul nu a iertat nimic, fie că le-a spart sau incendiat.

Faptele s-au petrecut în perioada septembrie 2021 octombrie 2022. La momentul aflării pedepsei din acest dosar, bărbatul se află încă închis în închisoarea din Aiud.

Spre exemplu în data de 11 septembrie 2021, din cauza faptului că s-a enervat pe colegul de camerp a început să spargă geamurile. Acesta a fost găsit cu mâinile rănite și dus la spital.

În iulie 2022, a luat televizorul din perete și a dat cu el de pământ. Atunci s-a enervat din cauza faptului că i-a dat unui deținut mai multe pastile, iar în locul lor trebuia să primească un trabuc. Însă acest fapt nu s-a mai produs.

Peste două luni s-a enervat iar, pe un deținut aflat în altă cameră și drept urmare a spart iar geamurile de la celulă.

În data de 24 septembrie 2022, a incendiat două saltele deoarece voia să fie relocat în altă cameră. Incendierea a avut loc în jurul orei 8.00. Apoi, câteva ore mai târziu a distrus chiuveta de la baie.

În total acesta a fost trimis în judecată pentru cinci acte de distrugere. Pentru faptele sale, la mai bine de trei ani de la comiterea lor a fost condamnat la pedeapsa de un an, șase luni și 20 de zile de închisoare. Pedeapsa s-a adăugat la cea principală.

Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

