Un deținut închis la Aiud vrea să fie lăsat în libertate. Motivul: Soția sa nu are de lucru și trebuie să aibă grijă de familie

Un deținut care execută o pedeapsă de 3 ani și 9 luni pentru furt calificat, la Penitenciarul Aiud, vrea să fie lăsat în libertate măcar trei, sau chiar șase luni.

Motivul: Să aibă grijă de familia sa pe timp de iarnă. Acesta a spus că soția sa nu are loc de muncă, iar mama sa are un ajutor social de 250 de lei.

Drept urmare a cerut întrerupterea executării pedepsei, pentru o durată de șase luni, pe timp de iarnă.

În data de 16 septembrie 2025, magistrații Judecătoriei Aiud au analizat cererea acestuia.

Miklos B., de loc din Reghin a cerut să fie ”alături de familie măcar 3-6 luni, pentru a avea grijă de membrii familiei pe timp de iarnă”, au notat magistrații.

Acesta a spus că ”îl așteaptă acasă soția care are mare nevoie de el, acesta neavând resurse financiare. De asemenea, mai arată că are o mamă în vârsta de 79 de ani care primește un ajutor social în valoare de 250 de lei”.

Magistrații care au analizat cererea bărbatului au respins cererea acestuia. Mai exact au spus că motivele pentru care a cerut întreruperea pedepsei nu se subsumează niciunuia dintre cazurile în care se poate dispune întreruperea executării pedepsei închisorii.

Drept urmare au respins cererea acestuia. Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel, la instanța superioară.

Facebook WhatsApp Messenger LinkedIn Twitter Email

Cristian Panu Citește toate articolele Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News