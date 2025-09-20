Connect with us

Eveniment

Un deținut închis la Aiud vrea să fie lăsat în libertate. Motivul: Soția sa nu are de lucru și trebuie să aibă grijă de familie

Publicat

acum O oră

Un deținut care execută o pedeapsă de 3 ani și 9 luni pentru furt calificat, la Penitenciarul Aiud, vrea să fie lăsat în libertate măcar trei, sau chiar șase luni.

Motivul: Să aibă grijă de familia sa pe timp de iarnă. Acesta a spus că soția sa nu are loc de muncă, iar mama sa are un ajutor social de 250 de lei.

Drept urmare a cerut întrerupterea executării pedepsei, pentru o durată de șase luni, pe timp de iarnă.

În data de 16 septembrie 2025, magistrații Judecătoriei Aiud au analizat cererea acestuia.

Miklos B., de loc din Reghin a cerut să fie ”alături de familie măcar 3-6 luni, pentru a avea grijă de membrii familiei pe timp de iarnă”, au notat magistrații.

Acesta a spus că ”îl așteaptă acasă soția care are mare nevoie de el, acesta neavând resurse financiare. De asemenea, mai arată că are o mamă în vârsta de 79 de ani care primește un ajutor social în valoare de 250 de lei”.

Magistrații care au analizat cererea bărbatului au respins cererea acestuia. Mai exact au spus că motivele pentru care a cerut întreruperea pedepsei nu se subsumează niciunuia dintre cazurile în care se poate dispune întreruperea executării pedepsei închisorii.

Drept urmare au respins cererea acestuia. Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel, la instanța superioară.

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 17 minute

Primele medalii pentru secția de KEMPO a CSU Alba Iulia. Sportivii clubului au participat la Cupa României, la București
Evenimentacum O oră

Un deținut închis la Aiud vrea să fie lăsat în libertate. Motivul: Soția sa nu are de lucru și trebuie să aibă grijă de familie
Evenimentacum 2 ore

VIDEO: BMW decorat cu peștele de sticlă al bunicii și carpetă cu ”Răpirea din Serai”, vedetă la Cars X Coffee Alba Iulia
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Evenimentacum o zi

VIDEO: Accident rutier la Alba Iulia. Impact între un BMW și un Volvo, în intersecție, pe Calea Moților
Actualitateacum 3 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum o lună

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

Administrațieacum 13 ore

Modernizarea DN 14B – drumul TransRegio Blaj-Teiuș-A10. Cât este contribuția de la bugetul județului Alba pentru investiție
Administrațieacum 2 zile

Centre de zi pentru copii din 12 localități din Alba primesc bani din bugetul județean, pentru asigurarea serviciilor sociale
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum o zi

VIDEO: Inovații românești prezentate la ”Eco Inventica”, în cadrul Târgului Alba Green Energy 2025 din Alba Iulia
Economieacum o zi

Carduri de energie 2025: câte cereri au fost aprobate de ANPIS. Au fost făcute plăți de peste 27,3 milioane lei
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 12 ore

Diana Șoșoacă, chemată de procurori la audieri: Este acuzată de elogierea lui Zelea Codreanu, Nicolae Ceaușescu și ultraj
Evenimentacum 3 zile

Comunicat: PSD susține continuarea plafonării prețurilor la alimente
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 17 minute

Primele medalii pentru secția de KEMPO a CSU Alba Iulia. Sportivii clubului au participat la Cupa României, la București
Blajacum 2 zile

20-21 septembrie: „Bucurie în mișcare”, eveniment dedicat promovării sportului de masă, pe Câmpia Libertății din Blaj
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Evenimentacum 2 ore

VIDEO: BMW decorat cu peștele de sticlă al bunicii și carpetă cu ”Răpirea din Serai”, vedetă la Cars X Coffee Alba Iulia
Evenimentacum 5 ore

Expoziție inedită de fotografie cu actorul Ion Caramitru, la Alba Iulia. O experiență vizuală cu efecte de lumini și ceață
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Evenimentacum 2 zile

Povești false din Alba Iulia generate cu AI și postate pe YouTube: ”Documentare” inventate cu baba exorcistă și copii dispăruți
Actualitateacum 2 săptămâni

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Evenimentacum o zi

Ministrul Sănătății: Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate va fi modernizată. Care sunt schimbările
Actualitateacum 4 zile

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 3 ore

VIDEO: Cum arată căminele studențești din Alba Iulia. Camere cu baie și condiții de hotel. Cât costă cazarea
Educațieacum 4 ore

Atelier de educație media, la Alba Iulia, pentru profesori. Cum îi ghidezi pe elevi să își obțină informațiile corecte din online
Mai mult din Educatie