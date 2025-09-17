Connect with us

Eveniment

Un deținut închis la Penitenciarul Aiud a primit o nouă pedepasă: Condamnare pentru o tâlhărie și un furt comise în Sebeș

Publicat

acum 4 ore

Un deținut al Penitenciarului Aiud aflat în executarea unei pedepse, mai primit o nouă condamnare într-un dosar vechi de patru ani. Recent, bărbatul închis la Aiud a fost condamnat pentru o tâlhărie și un furt, ambele infracțiuni comise în 2021, pe raza municipiului Sebeș. 

Faptele au avut loc în luna mai și iunie a anului 2021. La mai bine de patru ani de la comiterea lor, magistrații Judecătoriei Sebeș l-au condamnat pe bărbat. O decizie a fost dată în data de 15 septembrie 2025.

Prima infracțiune a fost una de furt, comisă dintr-un magazin din Sebeș. În data de 26 mai 2021 a intrat într-un magazin și profitând de faptul că vânzătoarea era plecată pentru a schimba o suma de bani, a furat din casa de marcat 100 de lei.

A doua infracțiune este cea de tâlhărie. Mai exact în data de 8 iunie, pe timp de noapte, în jurul orei 03.40, a intrat în locuința unei persoane pe care o cunoștea și a început să caute prin dulapuri.

Acesta a furat un ceas și suma de 200 de lei, dar a fost descoperit de proprietara casei, pe care a împins-o pentru a-și asigura scăparea.

Condamnarea

La momentul condamnării bărbatul se afla în Penitenciarul Aiud unde execută o altă pedeapsă. Pentru faptele sale a mai primit o condamnare cu executare.

Pentru furt a primit nouă luni de închisoare, iar pentru tâlhărie la 4 (patru) ani și 8 (opt) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată, în stare de recidivă postexecutorie, în timpul nopţii, prin violare de domiciliu.

Prin calcul la care s-a adăugat și pedeapsa pe care o executa, bărbatul va executa în total șase ani și două luni de închisoare cu executare. Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

 

Etichete:
Avatar Cristian Panu

Cristian Panu a intrat în echipa alba24.ro în anul 2018. Inițial a acoperit în mare parte teme din zona justiției, însă în timp a început de abordeze o gamă mai largă de subiecte. Scrie despre societate, administrație, dar și despre spectacole de teatru. Redactează știri vezi mai mult ...

Urmăriți Alba24.ro și pe Google News

Ultimele articole pe alba24
Comentează

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *






ȘTIREA TA - trimite foto/video la Alba24 prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

Ultimele Știri

Evenimentacum 13 minute

Bărbat din Sebeș, prins la volan fără permis pe o stradă din oraș. S-a ales cu dosar penal
Evenimentacum 33 de minute

Tânăr din Unirea, prins de polițiști în timp ce conducea băut și fără permis un vehicul neînmatriculat. S-a ales cu dosar penal
Educațieacum 55 de minute

Marcel Iureș, criticul de teatru Marina Constantinescu și 11 tineri actori, aduc poetica teatrală la Alba Iulia. Proiect UNITER
Mai mult din Ultimele Știri

ȘTIREA TA

Actualitateacum 2 săptămâni

FOTO ȘTIREA TA: Vulpe observată într-o parcare, în spatele unor blocuri din Alba Iulia
Evenimentacum 4 săptămâni

ȘTIREA TA: O mașină a Primăriei Alba Iulia a blocat un loc de parcare rezidențial din municipiu. Ce au făcut polițiștii locali
Evenimentacum o lună

VIDEO ȘTIREA TA: Muzică la maxim și deșeuri incendiate, la Alba Iulia. Locuitorii din zonă fac apel la autorități să intervină
Mai mult din ȘTIREA TA

ADMINISTRAȚIE

alba iulia, cetate
Administrațieacum 17 ore

O nouă parcare pentru turiști, autostradă de biciclete, alte trasee de autobuze. Propuneri pentru Alba Iulia, oraș verde
Administrațieacum 3 zile

Planuri pentru Alba Iulia ”oraș verde”: grădini de ploaie în centru, contorizarea consumului de apă în tot orașul, extindere rețea
Mai mult din ADMINISTRAȚIE

ECONOMIE

Economieacum 2 zile

Vești proaste pentru românii cu credite, din octombrie. Cu cât vor crește ratele
Economieacum 2 zile

Ce schimbări sunt pe piața imobiliară după majorarea cotei TVA la tranzacții de locuințe. Situația din țară
Mai mult din ECONOMIE

POLITICĂ

Evenimentacum 2 zile

Corneliu Mureșan: PSD propune un Program Național de Relansare Economică menit să reașeze România pe traiectoria de creștere (P)
Economieacum 6 zile

PSD anunță un amplu program de relansare economică: credite fiscale, investiții strategice, sprijin pentru angajarea tinerilor
Mai mult din POLITICĂ

SPORT

Evenimentacum 2 zile

FOTO: Șahistul albaiulian Mihnea Costachi, un nou succes în cadrul Grand Prix Romania
Evenimentacum 3 zile

Mai mulți sportivi din Alba intră în cușca de MMA, la Casa de Cultură a Sindicatelor: Meciuri de MMA, kickbox, karate și jiu-jitsu
Mai mult din SPORT

LIFESTYLE

Actualitateacum 14 ore

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Evenimentacum 3 zile

VIDEO Documentarul unui record mondial la Alba Iulia: De la o idee, la 10.000 de oameni la o masă. Femeia din spatele proiectului
Mai mult din LIFESTYLE

TECH

Actualitateacum o săptămână

Acesul la internet, întrerupt în țări din Asia și Orientul Mijlociu din cauza unor cabluri tăiate în Marea Roșie
WhatsApp
Actualitateacum 3 săptămâni

WhatsApp testează o nouă funcție. „Ask Meta AI” va putea fi folosită pentru verificarea ştirilor false în timp real
Mai mult din TECH

SĂNĂTATE

Actualitateacum 14 ore

Beneficiile mersului rapid: de ce ritmul contează mai mult decât timpul. Studiu
Evenimentacum 2 zile

Sute de mii de români au rămas fără protecție medicală, din septembrie 2025. Doar 2% dintre foștii coasigurați au plătit CASS
Mai mult din SĂNĂTATE

Educatie

Educațieacum 55 de minute

Marcel Iureș, criticul de teatru Marina Constantinescu și 11 tineri actori, aduc poetica teatrală la Alba Iulia. Proiect UNITER
Educațieacum 21 de ore

Sesizările în cazuri de hărțuire în universități vor putea fi depuse anonim. Modificări la Codul de etică universitară
Mai mult din Educatie