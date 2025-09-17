Un deținut închis la Penitenciarul Aiud a primit o nouă pedepasă: Condamnare pentru o tâlhărie și un furt comise în Sebeș

Un deținut al Penitenciarului Aiud aflat în executarea unei pedepse, mai primit o nouă condamnare într-un dosar vechi de patru ani. Recent, bărbatul închis la Aiud a fost condamnat pentru o tâlhărie și un furt, ambele infracțiuni comise în 2021, pe raza municipiului Sebeș.

Faptele au avut loc în luna mai și iunie a anului 2021. La mai bine de patru ani de la comiterea lor, magistrații Judecătoriei Sebeș l-au condamnat pe bărbat. O decizie a fost dată în data de 15 septembrie 2025.

Prima infracțiune a fost una de furt, comisă dintr-un magazin din Sebeș. În data de 26 mai 2021 a intrat într-un magazin și profitând de faptul că vânzătoarea era plecată pentru a schimba o suma de bani, a furat din casa de marcat 100 de lei.

A doua infracțiune este cea de tâlhărie. Mai exact în data de 8 iunie, pe timp de noapte, în jurul orei 03.40, a intrat în locuința unei persoane pe care o cunoștea și a început să caute prin dulapuri.

Acesta a furat un ceas și suma de 200 de lei, dar a fost descoperit de proprietara casei, pe care a împins-o pentru a-și asigura scăparea.

Condamnarea

La momentul condamnării bărbatul se afla în Penitenciarul Aiud unde execută o altă pedeapsă. Pentru faptele sale a mai primit o condamnare cu executare.

Pentru furt a primit nouă luni de închisoare, iar pentru tâlhărie la 4 (patru) ani și 8 (opt) luni închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată, în stare de recidivă postexecutorie, în timpul nopţii, prin violare de domiciliu.

Prin calcul la care s-a adăugat și pedeapsa pe care o executa, bărbatul va executa în total șase ani și două luni de închisoare cu executare. Momentan decizia nu este definitivă și poate fi atacată în apel.

